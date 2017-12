Grabdenkmal einer Gutsbesitzfamilie

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Die Grabanlage der Gutsbesitzerfamilie Kuntze in Eichwerder steht jetzt unter Denkmalschutz. Diese müsse jedoch umfassend gesichert und restauriert werden, heißt es in einem Schreiben aus dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum.

Die Freude über das Schreiben des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum von Mitte November ist Ortsvorsteherin Jutta Werbelow noch immer anzusehen: Die Grabanlage der Gutsbesitzerfamilie Kuntze auf dem Friedhof in Eichwerder wurde endlich unter Denkmalschutz gestellt. Darum habe sie sich bereits 2009 bemüht, nur die damals von den Denkmalschützern zugesicherte Aufnahme in die Denkmalliste sei aus heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen nicht erfolgt.

Von der Grabstätte selbst sei sie schon immer fasziniert gewesen, erzählte Jutta Werbelow am Donnerstag bei einem Vor-Ort-Termin. "Ich bin hier ja aufgewachsen", fügte sie hinzu. Der zunehmende Zerfall der Anlage bereite ihr allerdings schon seit Jahren Kopfzerbrechen. Doch auch für dieses Problem scheint sich jetzt eine baldige Lösung anzubahnen. So hätte sich im Sommer Christoph Mancke aus Lünebach (Rheinland-Pfalz) und damit ein Nachfahre der einstigen Gutsbesitzer gemeldet. "Er ist jetzt im Ruhestand und beschäftigt sich mit seiner Familiengeschichte", berichtete Jutta Werbelow. Christoph Mancke sei Bildhauer und auch im Bereich der Restaurierung tätig gewesen.

In einer E-Mail vom Sommer äußerte er seine Hoffnung, "dass wir das Grab wieder herrichten können". Zugleich verwies er auf seinen Urgroßvater August Bernhard Kuntze (1814-1899), einem Sohn von Georg Kuntze (1776-1864) und Hanna Sophie, geb. Lehmann (1786-1866), und einen Beitrag über diesen in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia. Dort ist unter anderem nachzulesen, dass August Bernhard Kuntze auf dem Rittergut Eichwerder geboren wurde, das sich ab 1803 im Besitz der Familie Kuntze befand. Sein jüngerer Bruder Moritz Kuntze (1819-1880) hat demnach das elterliche Gut übernommen und wurde Amtmann im Kreis Oberbarnim. Zu August Bernhard Kuntze heißt es weiter, dass dieser das Joachimsthalsche Gymnasium in Berlin besuchte und im Anschluss die von Albrecht Daniel Thaer gegründete Königlich Preußische Akademie des Landbaues auf dem Rittergut Möglin. Ende der 1840er Jahre erwarb er das Rittergut Heinrichsdorf in Ostpreußen.

Die E-Mail von Christoph Mancke hat Jutta Werbelow wie andere Unterlagen zur Gutsbesiterfamilie an den Heimatverein Eichwerder weitergeleitet, dessen Vorsitzende sie in den vergangenen zehn Jahren war. Nach einem Beitrag im Oderland-Echo im Sommer 2009 hätten sich, so die Ortsvorsteherin, bereits zwei weitere Nachfahren, darunter eine Frau aus Norderney, bei ihr gemeldet.