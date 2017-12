Galerie auf Zeit im Ladenlokal

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das leerstehende Ladengeschäft in der Karl-Marx-Straße 179 hat sich in eine Galerie verwandelt. Noch bis Sonntag zeigt der Künstler Michael Griem, der in Berlin und auf der Ostseeinsel Usedom lebt und arbeitet, dort eigene Werke und Bilder von 23 Kollegen.

Die Frankfurter lieben es naturalistisch. Das haben Heidi und Michael Griem schon nach wenigen Tagen gemerkt. "Die meisten Besucher bleiben vor den Landschaftsbildern stehen", sagen die Galeristin und der Maler, die das leerstehende Ladengeschäft im nordwestlichen Teil der Magistrale in eine Galerie auf Zeit verwandelt haben.

Dafür sind sie vor einer Woche mit einem Wohnmobil voller Bilder von der Insel Usedom in die Oderstadt gefahren. Das Paar lebt und arbeitet sowohl in Berlin als auch im Ostseebad Ahlbeck, betreibt dort seit mehr als 16 Jahren eine Galerie samt Atelier. "Angefangen haben wir mit drei Künstlern, heute sind es 24", sagt Heidi Griem.

Im Sommer wurden sie von einer Kundin angesprochen, ob sie sich die Zwischennutzung eines leerstehenden Ladengeschäfts in der Adventszeit in Frankfurt vorstellen könnten. Die Kundin war Christa Moritz, Geschäftsführerin der Arle (Arbeiten und Leben in historischen Gebäuden) gGmbH, die in Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft das vorweihnachtliche Angebot in der Magistrale organisiert und auch die Wichtelwerkstatt gleich nebenan betreut. "Wir haben uns dann die Räume angeschaut und waren gleich begeistert", erinnert sich Heidi Griem. Für sie war es der erste Besuch in Frankfurt, während ihr Mann bereits einmal in den 1990er-Jahren in der Oderstadt weilte. "Seitdem hat sich vieles positiv verändert", hat er festgestellt. Erstmals öffnete die Übergangsausstellung in der Magistrale am zweiten Adventswochenende ihre Türen. "Die Leute, die wir bislang kennengelernt haben, waren all sehr nett", sagt Heidi Griem. Sie betont den offenen Charakter der Ausstellung. "Jeder kann sich umschauen und sich an der Kunst erfreuen. Wir sind eine Galerie zum Anfassen." In Ahlbeck stünden die Türen immer ganz weit offen, um die Hemmschwelle für die Besucher zu senken. In der Magistrale sei dies aufgrund der Außentemperaturen nicht immer möglich. Wie in jeder Galerie üblich sind alle ausgestellten Werke auch käuflich zu erwerben, wobei die Preise für ein 50 mal 60 Zentimeter großes Bild bei 100 Euro beginnen und kleinere Formate auch schon für weniger Geld zu haben sind.

Die Bandbreite der Bilder reicht von klassischen Landschaftsbildern mit Ostsee-Szenen, Sonnenaufgängen und Blumenwiesen, über architektonische Abstraktionen, unter anderem von der Berliner Oberbaumbrücke oder den Kränen im Hamburger Hafen, bis zu Aktbildern und avantgardistischen Kompositionen. Die Künstler selbst stammen aus ganz Deutschland, der Schweiz und Polen. Ein besonderer Hingucker steht im Schaufenster: Es ist eine Hommage an Frankfurt (Oder) in Acryl, die Wilhelm Kinn aus Birkenfeld im Hunsrück extra für die Ausstellung in der Oderstadt gemalt hat. Zu sehen sind Frankfurter Wahrzeichen wie die Oderbrücke, die Marienkirche und der Oderturm. Beliebt bei den Besuchern sei außerdem ein Bild, das die historische Seebrücke von Ahlbeck zeigt. "Damit verbinden ganz viele Leute schöne Urlaubserinnerungen", hat Heidi Griem festgestellt.

Michael Griem nutzt die Zeit in Frankfurt natürlich auch zum Arbeiten. In einem Nebenraum des Ladens hat er ein Atelier eingerichtet, stellt dort Auftragsbilder fertig und arbeitet an neuen Entwürfen.

Geöffnet ist die Galerie in der Karl-Marx-Straße 179 heute von 15 bis 20 Uhr sowie letztmalig am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 20 Uhr.