Gestrickte Gedichte

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Zu Hause in ... lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Monika Höhne aus Fürstenwalde.

Das Gedicht über Brummel den Bären, Lisa die Puppe und Fips den Clown ist ihr liebstes. "Sie schaukeln gemeinsam im dunklen Sack / auf Weihnachtsmanns Rücken huckepack." Drei Freunde, die sich im Spielzeugland begegneten, am Weihnachtsabend getrennt werden und durch einen Zufall wieder zusammenfinden. "Mal verarbeite ich eine Kindheitserinnerung, mal begegnet mir etwas, wo ich denke, das könnte ich meinen Weihnachtsmann erleben lassen", sagt Monika Höhne.

Jedes Jahr schreibt die Fürstenwalderin ein Weihnachtsgedicht, druckt es auf einen A4-Bogen und klebt diesen in eine Klappkarte. Die ist mal rot, mal blau, mal grün - aber immer eine unter 50. "Unsere Bekannten warten richtig drauf", sagt die 74-Jährige. Während Weihnachtspost längst nicht mehr in jeder Familie geschrieben wird, hat Monika Höhne ihre Grüße zum Fest perfektioniert.

"Als ich damit angefangen habe, gab es nur einfache Karten zu kaufen, und überall stand dasselbe drauf: "Ein schönes Fest und guten Rutsch'. Das wollte ich kreativer machen." Deshalb dichtet sie ihre Weihnachtsgrüße nicht nur seit mehr als zehn Jahren selbst, sondern gestaltet auch deren Hülle.

Etwa 30 Bilder im A2-Format und kleiner schmücken die Wände eines schmalen Zimmers in der Fürstenwalder Wohnung von Monika Höhne und ihrem Mann Christoph, einem der in den 60er- und 70er-Jahren weltbesten Geher. Das Zimmer gehört Höhnes Tochter Nina, die als Baby an einer Gehirnentzündung erkrankte und seitdem behindert ist. "Hier hat mein Bruder versucht, Pfannkuchen zu wenden", sagt Monika Höhne und deutet auf eines der Bilder. Nicht Farben umschließt der Holzrahmen, sondern kunstvoll zu einer Küchenszene verwobene Wollfäden. "Die Strickbilder sind irgendwann zu den Gedichten dazugekommen."

Ist das jährliche Weihnachtsgedicht fertig - "am liebsten jetzt schon für das nächste Jahr, meist aber erst im September, Oktober" - macht sie sich daran, ein passendes Bild zu stricken. Dabei habe ihr Handarbeit in der Schule gar keinen Spaß gemacht, erinnert sich die gebürtige Stendalerin. "Die Mutti einer Freundin hat das dann immer für mich gemacht."

Ob sie noch ein Gedicht vorlesen dürfe, fragt die 74-Jährige, zieht dann aus einer Sammlung in den Vorjahren verschickter Grüße eine rote Karte. "Der Weihnachtsmann ist fassungslos / Wo sind denn die Geschenke bloß / Gerade standen noch zwei Säcke / auf seinem Schlitten an der Ecke." Vier weitere Strophen folgen; der Weihnachtsmann versackt in einer Kneipe, tritt wieder auf die Straße und: "Er staunt: Ein Wunder ist geschehn / Auf seinem Schlitten an der Ecke /sieht er verschwommen beide Säcke".

In diesem Jahr, so viel sei verraten, ist der Weihnachtsmann ein politischer Gefangener. "Anlass zum Gedicht war im Sommer die Verhaftung des deutschen Autors Dogan Akhanli in Spanien durch die Türkei", sagt Monika Höhne und ergänzt: "Ganz so satirisch wie Jan Böhmermanns Erdogan-Kritik ist es aber nicht." Auf dem Strickbild, das als Fotografie die Weihnachtsgrüße für 2017 schmückt, sitzt der Weihnachtsmann im Knast, neben ihm ein Schwein.

Monika Höhne strahlt. Die jährliche Weihnachtspost gehöre für sie zur Adventszeit wie das Plätzchenbacken. "Dabei habe ich nie gewusst, dass mir das Dichten so leicht fällt." Die Lust an der Poesie gibt sie an ihre Familie weiter: Heiligabend sagen die Kinder ihrer zweiten Tochter freiwillig Gedichte auf.

Fürstenwalde