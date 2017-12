Nachsicht für Falschparker

Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Das Wissen allein über die Straßenverkehrsordnung bringt noch kein regelkonformes Verhalten mit sich. In Oderberg parken Anwohner, Gäste und Kunden im Kreuzungsbereich der Straße Oberkietz, direkt an der Gaststube "Zum Kietz-Eck" - obwohl die Straßenverkehrsordnung es verbietet. Die Amtsverwaltung in Britz hat während der Stadtverordnetenversammlung in Oderberg eine Lösung präsentiert, um die Situation zu verbessern. Das Gremium hat die Errichtung von Halteverbots- bzw. Parkverbotsschildern allerdings abgelehnt. Bei vier Gegenstimmen, zwei Befürwortern und zwei Enthaltungen ein sehr durchwachsenes Ergebnis.

"Einen zusätzlichen Fingerzeig" hatte Amtsdirektor Jörg Matthes dort installieren wollen. Denn parken Fahrzeuge am Fahrbahnrand im Oberkietz sei die Mindestbreite von 3,05 Meter nicht mehr gegeben. Rettungsfahrzeuge können dann nicht mehr ungehindert durchfahren. Gemeinsam mit der Stadt wolle man sich nun über andere Lösungen beraten, sagte Jörg Matthes auf Nachfrage.

Die allermeisten der anwesenden Stadtvertreter konnten von Schwierigkeiten berichten, die sie beim Passieren der Straße hatten, weil Autos auf Höhe der Gaststätte falsch geparkt worden waren. Und trotzdem stimmte die Mehrheit gegen den Beschluss. Ben Mix gab zu bedenken, dass man auch den Anwohnern das Parken vor der eigenen Haustür erschweren würde. Die Beschlussvorlage verweist auf zwei alternative Parkplätze in der Nähe. Beide befinden sich gegenüber. Zu weit weg, befand Ben Mix. Auch wenn es die Situation für Anwohner und Gewerbe erschwere, denn vor allem Gäste des "Kietz-Ecks" sind von dem Parkverbot betroffen, so hielt Jörg Matthes diesen Vorschlag trotzdem für die "beste Lösung".

Bürgermeisterin Martina Hähnel wandte ein, dass Schilder keinerlei Funktion haben, wenn nicht auch regelmäßige Kontrollen durch das Ordnungsamt durchgeführt werden würden. Jörg Matthes gab Kontrollen ab dem kommenden Frühjahr in Aussicht. Dann soll wieder Personal zur Verfügung stehen.