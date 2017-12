Hans-Jürgen Specht einstimmig gewählt

Ulf Grieger

Zechin (MOZ) Die Wahl des Vize-Bürgermeisters von Zechin war in der Gemeindevertretersitzung an Mittwoch eine klare Sache: In öffentlicher Abstimmung votierte das gesamte Gremium für den Zechiner Ortsvorsteher Hans-Jürgen Specht, der mit seinen 60 Jahren ohnehin nach Bürgermeister Dieter Rauer (77) der Zweitälteste in der Runde ist. Denn Dieter Paulus, bislang Stellvertreter des Bürgermeisters, hat sein Mandat zum Jahresende niedergelegt. Für ihn rückt Sandy Steuer nach, die bis 2014 Ortsvorsteherin von Friedrichsaue war.

Schwerer war es zuvor, einen Kandidaten zu finden. Rauer ging mit seiner Abfrage reihum. Bei den meisten lassen es berufliche Verpflichtungen nicht zu. Dieter Rauer hatte die Messlatte auch recht hoch gehängt: Etwa 30 Stunden in der Woche arbeite er ehrenamtlich für sein Amt. Er bat die Mitglieder seiner Wählergruppe, sich Gedanken darüber zu machen, wer zur nächsten Kommunalwahl 2019 für das Amt kandidieren will.

Hans-Jürgen Specht ist Gründungsmitglied der heute so erfolgreichen Zechiner Linedance-Gruppe "Sunflowers". Er gehört dem Zickensackverein und natürlich den Keglern an. Als Mitarbeiter der AGO Zechin hält er zudem die Verbindung zwischen Dorf und größtem Landwirtschaftsbetrieb. Specht erbat sich jedoch die Unterstützung seiner Abgeordnetenkollegen. Zudem müsse ein weiteres Amtsauschussmitglied gewählt werden, erinnerte er.

Kandidaten für die Nachfolge der zum Jahresende zurückgetretenen Friedrichsauer Ortsvorsteherin Kirstin Gericke werden gebeten, sich bis zum 15. Januar im Amt zu melden.