Termine für Einschüler stehen fest

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Das Amt Barnim-Oderbruch ist Träger der Grundschulen in Altreetz, Neutrebbin und Prötzel. Gegenwärtig wird die Einschulung für das Schuljahr 2018/2019 vorbereitet. Dazu teilt Madlen Kruschke, zuständige Sachbearbeiterin vom Amt mit: "Zum Schuljahr 2018/2019 werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. September 2018 das sechste Lebensjahr vollenden.Eltern melden ihr schulpflichtiges Kind direkt in der zuständigen Grundschule an. Bei der Anmeldung ist das Kind in der Schule persönlich vorzustellen."

Neben der Geburtsurkunde muss auch die Teilnahmebestätigung an der Sprachstands-Feststellung vorgelegt werden. Soll das Kind in einer anderen als der zuständigen Grundschule angemeldet/eingeschult werden, ist die Antragstellung beim Staatlichen Schulamt Frankfurt (Oder) erforderlich, so Madlen Kruschke weiter. "Das entsprechende Formular erhalten die Eltern im Amt Barnim-Oderbruch oder in der zuständigen Schule. Sofern Eltern ihre Kinder an einer Schule in freier Trägerschaft anmelden möchten, teilen sie dies der für sie zuständigen Grundschule mit."

Für das Anmeldeverfahren haben die Grundschulen des Amtes Barnim-Oderbruch folgende Termine festgelegt: Oderland-Grundschule Neutrebbin am 9. Januar von 12 bis 17 Uhr, 10. Januar von 8 bis 17 Uhr und 11. Januar von 8 bis 14 Uhr. Um Terminabsprache wird unter Tel.: 033474 38157 gebeten. Grundschule Altreetz am 29. Januar von 8 bis 12 Uhr, am 30. Januar von 12 bis 16 Uhr (Tel.: 033457 206). In der Grundschule Prötzel sind Anmeldungen mit Termin in der Zeit vom 3. bis 26. Januar 2018 in der Zeit von 7.30 bis 12 Uhr möglich. (Terminvereinbarung vormittags unter Tel.: 033436 272).