König geht noch nicht in Rente

Irina Voigt

Rüdersdorf (MOZ) Bratenduft im Bürgerzentrum. Wie in jedem Jahr lädt der Streetworker Meinhard König seine Schützlinge zum Festessen ein. Sponsoren helfen bei der Finanzierung dieses weihnachtlichen Angebotes für Bedürftige, die ihrerseits bei vielen Anlässen fleißig waren.

Auf dieses Essen freuen sie sich jedes Jahr. Gänsekeulen mit Rot- oder Grünkohl, Klöße oder Kartoffeln. Meinhard König hat dafür schon tagelang vorher in seiner Küche gestanden, um dem Grünkohl die richtige Würze zu geben. In der winzigen Küche des Bürgertreffs in der Brückenstraße haben sich Nicole Gralki, Brigitte Wagner und Doreen Arshad-Ristau gedrängelt, um die Kartoffeln und die Klöße auf den Punkt fertig zu haben.

"Ohne meine Partner und Sponsoren funktioniert solch eine Aktion nicht", sagt König und dankt noch vor dem ersten Bissen den Vertretern des Rathauses, der WIBB, bei der er als Minijobber angestellt ist, sowie der Wohnungsbaugesellschaft, die auch in diesem Jahr wieder für ausreichend Gänsekeulen sorgte.

Seit vielen Jahren ist der inzwischen 68-jährige Rüdersdorfer unermüdlich im Einsatz für Leute, die seiner Hilfe dringend bedürfen. "Und das Rund-um-die-Uhr-erreichbar-Sein kann er sich auch nicht abgewöhnen", sagt Henry Gergs, darauf anspielend, dass die 20-Stunden-Woche Meinhard König nie ausreiche, um alle Dinge zu klären, um alle Anliegen zu erledigen. Und Gregs weiß schon heute, dass es für die Verwaltung sehr schwer werden wird, einen Nachfolger für den engagierten, selbstlosen Mann zu finden. Denn Aufgaben und Arbeit für derartige soziale Belange gebe es in der Gemeinde jede Menge.

König kümmert sich um die Rüdersdorfer, denen Ämter- und Behördengänge schwer fallen, die nicht die richtigen Worte in Ratsstuben oder bei Gerichtsverhandlungen finden würden und auch um diejenigen, die sich allein gar nicht dorthin trauen würden. "Meinhard hat mir geholfen, als ich vor zehn Jahren aus der JVA entlassen wurde", sagt Marcus Scharm. "Er hat mich hochgeholt und ist immer für mich da, damit ich nicht absumpfe." "Er passt auf uns auf", bestätigt Daniel Müller. Und alle gemeinsam freuen sich, dass Königs Vertrag nun um ein weiteres Jahr verlängert wurde.

Dabei könnte der schon lange seinen Ruhestand genießen. "Das wär aber immer noch nichts für mich", sagt Meinhard König. "Ich brauche diese Aufgabe und freue mich, wenn es mit den Leuten vorangeht."

Und die lassen ihn auch nicht hängen. Bei so manch einem Arbeitseinsatz in der Gemeinde packen sie tatkräftig zu. Wie beim Frühjahrsputz, oder wenn es heißt, der Wald muss wieder einmal entrümpelt werden oder auch, als die Begrenzungsmauer der alten Schule in der Wilhelmstraße infolge des Sturms kürzlich in den Garten der Nachbarn stürzte. "Da haben wir alle zusammen Stück für Stück sieben Kubikmeter Mauersteine weggeräumt", sagt König.

Erholung findet er bei seiner verständnisvollen Familie und den Spielen seiner Lieblingsmannschaft 1. FC Union Berlin, der er seit 1966 die Treue hält. Und beim Angeln. "Aber da habe ich immer mein Handy mit dabei, es kann ja sein, dass jemand Hilfe braucht", sagt er und lächelt.