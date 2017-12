Elektrisch durch die Stadt

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Die ersten vollelektrischen Lkw aus Serienproduktion sind ab sofort in Deutschland unterwegs - insbesondere in Berlin-Brandenburg. Die leichten Lastwagen wurden am Donnerstag von der Daimler-Tochter Fuso an vier Kunden übergeben.

"Das ist der einzige reine Elektro-Lkw in seiner Gewichtsklasse aus einer Serienproduktion. Das war für uns ausschlaggebend." So erklärt Ewald Kaiser, Frachtvorstand der Deutsche-Bahn-Logistiktochter DB Schenker, die Entscheidung, zu den Erstkunden des eCanter getauften 7,49-Tonnen-Lkw zu gehören. Sein Unternehmen wolle die Emissionen bis 2030 um 40 Prozent reduzieren - "mit herkömmlichen Maßnahmen geht das nicht". Ab sofort sorgt etwa eines der drei Fahrzeuge für Zustellung und Abholung von Stückgut in der Berliner Innenstadt.

Bei der Rhenus-Gruppe, einem weltweit operierenden Logistikdienstleister, kommen drei eCanter zum Einsatz, die vom Zentrallager in Hoppegarten (Märkisch-Oderland) Möbel, Waschmaschinen, Herde oder Sportgroßgeräte in die Berliner Innenstadt bringen sollen. Auch bei der Deutschen Post DHL sind alle sechs Fahrzeuge im Berliner Innenstadtbereich unterwegs, etwa für die Belieferung von Firmen und Großkunden. Das Transportunternehmen Dachser schließlich teilt seine beiden Stromer auf Berlin und Stuttgart auf, um Paletten mit Industriegütern beim Kunden anzuliefern sowie Waren abzuholen und zu den Dachser-Niederlassungen in Schönefeld (Dahme-Spreewald) und Kornwestheim zu bringen.

Die vier Unternehmen probieren nun aus, ob die Leicht-Lastwagen wirklich dem täglichen Geschäft gewachsen sind. Die Herausforderung macht Nicolas Rottmann, Geschäftsführer von Rhenus Home Delivery, klar: "Die Lkw sollen 50 000 Kilometer im Jahr auf Achse sein, das müssen die Batterien mitmachen."

Damit sind zunächst 14 von weltweit bisher 150 ausgelieferten eCanter in Deutschland unterwegs. Diese noch sehr ausbaufähigen Zahlen sollen ab 2018 spürbar steigen. Verkauft übrigens werden die für Europa in Portugal gebauten eCanter nicht, sondern vermietet. Marc Llistosella, Chef von Daimler Trucks Asia, erklärt das damit, dass die Kosten, besonders für die Batterien, noch immer recht hoch seien und man den Unternehmen eine feste Leasingrate für die Kalkulation anbieten wollte. Zudem sollten die Kunden die Möglichkeiten haben, in zwei, drei Jahren auf die dann erhältliche Batterietechnik umzusteigen.

Der japanische Hersteller Fuso mit Sitz in Kawasaki, ursprünglich Teil des Mitsubishi-Konzerns, gehört seit 2011 zu gut 89 Prozent Daimler. Die Marke ist insbesondere in Asien stark und steuert beim Umsatz der Daimler-Lkw-Sparte sechs Milliarden Euro von 33 Milliarden bei. In Asien spielt gerade auch die Musik in Sachen Elektromobilität: China, sagt Marc Llistosella, habe gerade beschlossen, bis 2020 16 Milliarden Euro auszugeben, um 4,8 Millionen Schnellladestationen zu errichten. Die deutschen Ziele nehmen sich da bescheidener aus: Das Wirtschaftsministerium fördert bis 2020 die Errichtung von Ladesäulen durch private Investoren oder Kommunen mit 300 Millionen Euro - 5000 sollen Schnellladestationen sein, 10 000 Normalladestationen. Aber auch in Deutschland wächst der Druck, etwa durch die möglichen Diesel-Innenstadtfahrverbote für Städte wie Stuttgart und Berlin. "Die Kunden fordern von uns vollelektrische Produkte", sagt Marc Llistosella. Zukunftsforscher Lars Thomsen, der seit Jahren zu Energie und Mobilität forscht, jedenfalls glaubt: "In zehn Jahren wird leiser und emissionsfreier Stadtverkehr ganz selbstverständlich sein."