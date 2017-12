Flüssig, sicher und mit Betonung

Marion Schoene

Zepernick (MOZ) In der sechsten Jahrgangsstufe der Grundschule Zepernick wird alljährlich ein Vorlesewettbewerb durchgeführt. Alle vier Klassen haben dafür zunächst ihre jeweils drei besten Leser ermittelt. Nun fand der mit Spannung erwartete Schulausscheid statt.

Die besten zwölf Vorleser mussten sich vor einem großen Publikum präsentieren und ihre Lesefähigkeiten unter Beweis stellen. Eine zwölfköpfige Jury, die sich aus jeweils drei Kindern jeder Klasse zusammensetzte, die vorher von ihren Mitschülern gewählt wurden, ermittelten den Sieger. Sie erhielten Unterstützung von zwei Vertretern der "Kunstbrücke Panketal". Jürgen Schneider und Lothar Gierke verstärkten das Team. Tim Klanert und Jadon Hellwig aus der 6b agierten als Zeitwächter.

Jeder Leser stellte sein Lieblingsbuch vor und las etwa fünf Minuten seinen geübten Text. Die lustigen, spannenden und geheimnisvollen Geschichten zogen die Zuhörer in ihren Bann. Es fiel der Jury nicht leicht, sich für die fünf besten Vorleser zu entscheiden. Diese mussten in der zweiten Runde aus einem ihnen unbekannten Kinderbuch vorlesen. Flüssiges Lesen, Textsicherheit und die Betonung bei der wörtlichen Rede waren ausschlaggebend für die Jury. Nach mehr als drei Stunden standen die besten Vorleser aller sechsten Klassen des Schuljahres 2017/18 fest. Den ersten Platz belegte Elisa Lukas (6d). Sie hatte mit einer Geschichte aus dem Buch "Pusteblumentage" von Rebecca Westcott überzeugt und wird die Schule im Frühjahr beim Kreisausscheid in Bernau vertreten.

Über das Prädikat "sehr gut" freute sich Mia Schwenke (6b), die aus dem Buch "Lügen, die von Herzen kommen" von Kerstin Gier vorlas. Nach der zweiten Runde stand sie punktgleich mit Elisa. Zum ersten Mal gab es an der Schule eine dritte Runde, in der sich die beiden Mädchen ein spannendes Leseduell lieferten. Lena Hainsch (6a), Fine Lehmann (6c) und Paula Kahl (6b) erhielten ebenfalls das Prädikat "sehr gut". Mit großer Freude nahmen alle Mitwirkenden Buchpreise und Urkunden entgegen. Im Übrigen stehen Bücher an der Schule hoch im Kurs. So haben sich alle Klassen eigene Bücherecken eingerichtet.