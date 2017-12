Zahltag für gute Noten

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Fleiß in der Schule zahlt sich eben manchmal sofort aus. Der Landkreis hat erneut das Barnim-Stipendium vergeben und unterstützt damit 12 Schülerinnen und Schüler mit monatlich 150 Euro - ein Jahr lang. Zufriedenheit machte demnach den Festakt am Mittwoch aus.

Ein prima verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Ein Jahr lang 150 Euro Taschengeld jeden Monat. Der Landkreis Barnim ehrt seit nun 20 Jahren die besten unter seinen Abiturienten mit einer Finanzspritze. Gute Leistungen in der Schule, nebenbei ein Musikinstrument sicher beherrschen und dazu vielleicht noch ein Ehrenamt. Für die Elite, um die es am Mittwoch im Paul-Wunderlich-Haus ging, sieht der Alltag vielfach so aus.

Die gewisse Portion Fleiß ist es, die zum Erfolg führe, beschreibt es Friedrich Leukhardt. Der 17-Jährige hat das Stipendium auf dem sprachlich-künstlerisch-musisch-gesellschaftlichem Gebiet erhalten. Seit der fünften Klasse ist er in einer Begabtenklasse, spielt Gitarre und nimmt damit auch an Wettbewerben teil. Neben hervorragenden Noten spielen bei der Vergabe auch außerschulische Aktivitäten eine Rolle. Trotz allem Fleiß, freie Zeit müsse man sich nehmen, sagt er. Vielleicht studiert er schon bald Jura in Leipzig.

Für Anke Sommer ist es bereits die dritte Vergabe des Stipendiums. Ihre heute 23-jährige Tochter hat die Förderung bereits zwei Mal erhalten. Und nun Sohn Arne - im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich. "Man geht als Mutter sorgloser durchs Leben, wenn das Thema Schule kein Problem darstellt", sagt Anke Sommer. Ihr Sohn geht mit Friedrich in dieselbe Klasse.

24 Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, Gesamtschulen und Oberstufenzentren in Kreisträgerschaft hatten sich beworben. Die Hälfte davon erhielt es; entweder im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich oder sprachlich-künstlerisch-musisch-gesellschaftlich. Bis auf einen stammen alle Bernauer Stipendiaten vom Paulus-Praetorius-Gymnasium. Lorena Kumpf kommt vom Wandlitz Gymnasium. Es gehe um das Anerkennen besonders guter Leistungen, sagte Professor Dr. Alfred Schultz. Der Vorsitzende des Kreistages betonte die Wichtigkeit von Bildung. "Bildung ist ein Gut, das überall abrufbar ist." Er dankte Eltern und Lehrern. "Denn hervorragende Leistung ist auch das Resultat des Umfelds." Nicht weniger stolz zeigte sich Landrat Bodo Ihrke bei der Übergabe der Stipendien. "Wir sind stolz darauf, dass der Notendurchschnitt steigt", so der Landrat. In all den Jahren, in denen das Stipendium vergeben wird, sei eines mit großer Konsequenz immer gleich geblieben: der hohe Anspruch, sagte Ihrke. Eine Ausnahme hingegen mache man in diesem Jahr zum zweiten Mal bei der Herkunft der Schüler. Chantal Bohn kommt aus der Uckermark, geht aber aufs Humboldt-Gymnasium in Eberswalde. Sie erhält wie im Vorjahr das Stipendium, trotz des anderen Landkreises. Vergeben wird es über die Schulstiftung der Sparkasse Barnim. Da sie bereits zum Studium nach Bremen gezogen ist, nahm ihr Vater Roland die Urkunde entgegen. Betrachtet worden ist das vorherige Schuljahr, wie bei den anderen auch.

Wie Bodo Ihrke verriet, denken Landkreis und Sparkasse über einen Preis für den besten Lehrer nach.