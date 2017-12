115364 Ziegel-Paten gesucht

HGA

Velten (HGA) Das altehrwürdige Gebäude der Ofenfabrik Schmidt, Lehmann, das unter Denkmalschutz steht, soll, wie berichtet, im Zuge der Schließung der Fabrik verkauft werden. Der gemeinnützige Förderverein als Träger beider Museen (Ofen- und Keramikmuseum und Hedwig Bollhagen Museum) kämpft intensiv um die nachhaltige Sicherung des Museumsstandortes und hat eigens hierfür eine großangelegte und etwas ausgefallene Spenden-Aktion ins Leben gerufen.

Um die Ofenfabrik für das Museum als prominentestes Ausstellungsstück zu bewahren, werden deshalb genau 115364 Paten gesucht. So viele Ziegel zähle die historische Fabrikfassade ungefähr. Die Ziegelpatenschaft kostet fünf Euro. Ziel ist die dauerhafte Bewahrung des geschichtsträchtigen Gebäudes - ein ambitioniertes Ziel. Nicht nur das Geld hilft dem Museum. Der Pate bekommt neben einer Urkunde noch in kleines Dankeschön: Im Kulturerbe-Jahr 2018 werden alle Unterstützer namentlich im Museumsfoyer genannt. Wer sich mit der zu rettenden Fabrik vertraut machen möchte, hat dieses Wochenende Gelegenheit dazu. Am Sonnabend und Sonntag wird zum Weihnachtsmarkt auf den Hof der alten Ofenfabrik Schmidt, Lehmann geladen. Sonnabend beginnt der Markt um 13, Sonntag um 11 Uhr.