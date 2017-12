Rathaus kündigt verstärkte Kontrollen an

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) "Das Ordnungsamt wird die Kreuzungsbereiche verstärkt kontrollieren und falsch abgestellte Fahrzeuge abstrafen." Dies kündigt Eberswaldes Tiefbauamtsleiterin Heike Köhler in einem Brief den Anwohnern der Schiller- und der Carl-von-Ossietzky-Straße an. Hintergrund des aktuellen Schreibens sind die Arbeiten zum Ausbau der Schillerstraße und die daraus resultierende Verschärfung der Parkplatzsituation im Quartier.

Ein Anlieger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte und nach eigenen Angaben von der Parkplatzfrage selbst nicht betroffen ist, ist aber ob des Tones befremdet. Statt Anlieger "abzustrafen", wie im Brief zu lesen, sollte die Verwaltung besser darauf achten, dass die Baufirma die Termine hält und bei Vertragsbruch bzw. Verzögerung die "abstrafen". Eigentlich sollte der untere Abschnitt der Schillerstraße (zwischen Pfeil- und Ossietzky-Straße) nämlich Ende November fertiggestellt sein. Doch die Arbeiten dauern an. Die städtische WHG hat ihre Mieter im Schillerquartier, denen sonst im Hof Pkw-Stellplätze zur Verfügung stehen, jüngst informiert, dass sich der Abschluss mindestens auf Ende Januar verschiebt. Und als Trostpflaster eine Tafel Schokolade in die Briefkästen getan.

Im Schreiben der Stadtverwaltung an die Bewohner des Quartiers verweist Heike Köhler auf Beschwerden durch die Barnimer Dienstleistungsgesellschaft BDG. Aufgrund zugeparkter Kreuzungen sowie zu schmaler Fahrbahngassen kämen der großen Fahrzeuge der Müllentsorgung kaum noch oder gar nicht mehr durch. Die Leerung der Tonnen und Container werde massiv behindert. Gelbe Säcke seien bereits liegengeblieben. Deshalb habe die BDG darum gebeten, das Parken nur noch auf einer Seite zuzulassen. Womit wiederum die Hälfte der Parkplätze wegfiele.

Wegen des hohen Parkdrucks sehe die Verwaltung davon ab, schreibt Köhler weiter. Gleichzeitig appelliert sie eindringlich an die Fahrer, die Autos am äußersten rechten Fahrbahnrand abzustellen und die Kreuzungsbereiche freizuhalten. Andernfalls werde eben "abgestraft".

"Niemand droht hier mit irgendetwas", stellt Rathaus-Sprecherin Nancy Kersten klar. Bei dem Schreiben handele es sich um einen Appell, mit der entsprechenden "Umsicht zu agieren". Im eigenen Interesse. Zu den Gründen des Bauverzugs erklärt Kersten: Zwischen Pfeil- und Ossietzky-Straße sei "noch mehr Grund-/Schichten- und Drainagewasser angetroffen worden als eh schon vermutet". Zudem mussten mehr Drainageleitungen von Grundstücken "umgebunden" werden. Und: Der ZWA habe sich kurzfristig entschlossen, in dem Abschnitt gleich noch die Trinkwasserleitung zu erneuern. Nach jetzigem Stand soll die gesamte Maßnahme im Sommer 2018 beendet werden, ursprünglicher Termin war Mai. Ein langer, strenger Winter könnte den Zeitplan aber erneut durcheinander bringen, kündigt Kersten schon mal an. Der obere Teil der Straße ist bereits übergeben. Der untere Teil soll über die Feiertage mit Straßensplit versehen werden.