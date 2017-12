Sechs Millionen für neuen Asphalt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Mit einem feierlichen Banddurchschnitt hat die Stadt am Donnerstag die neugebaute Schillstraße eingeweiht. Ihre Sanierung kostete eine Million Euro. Sie wurde pünktlich fertig. Insgesamt sind 2017 mehr als 6 Millionen Euro in den Straßenbau in Schwedt geflossen.

Die Ferdinand-von-Schill-Straße ist die zentrale Verkehrsachse im Stadtteil Neue Zeit. Anwohner Wolfgang Lück sagt, dass die Straße heute nicht mehr wiederzuerkennen ist. "Das sieht richtig gut aus jetzt und dafür kann man die Stadt auch mal loben, finde ich." Der Rentner erinnert an die Betonplatten, an die Brachlandschaft neben der Straße, auf der wild geparkt wurde. "Schon wenn man jetzt in die Straße einbiegt, sieht das alles viel schöner aus. Die ordentlichen Parkplätze, die saubere Fahrbahn und die neu gepflanzten Bäume. Ich kann mir schon richtig gut vorstellen, wenn die im Frühjahr grün werden und die Straße beleben." So viel Lob hören die Verantwortlichen wie Bauamtsleiter Thomas Ziesche oder Bauleiter Andy Preidel selten.

Die Schillstraße ist gut gelungen, findet auch Anwohner Olaf Patzke. Anfang des Jahres hatten die Wohnbauten sein Haus saniert, nun ist auch die Straße neu. Er hätte es sich gern anders herum gewünscht, ohne dass die frisch gemalerte Fassade seines Balkons wieder einstaubt. "Aber ich will nicht meckern, wir können ja froh sein, dass so viel Geld da ist, um Schwedt hübsch zu machen", sagt er.

Im Stadtteil Neue Zeit hat Schwedt 2017 ordentlich investiert. Ein erster Teil der hinteren Berliner Straße, der Heinrich-Heine-Ring und die Schillstraße wurden saniert. Kopfsteinpflaster und Betonpisten verschwanden, Gehwege wurden erneuert, die Straßenbeleuchtung, Borde für Rollatoren und Kinderwagen abgesenkt. Bürgermeister Jürgen Polzehl, der gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Stadtverordneten, Hans-Joachim Höppner und Geschäftsführer Ulrich Nikolaus von der Baufirma Röwer den letzten gesperrten Straßenabschnitt freigab, lud die Gäste der Einweihung zu einer Busfahrt durch das Viertel an. Dabei mimte er den Fremdenführer und erläuterte Kosten und Bauumfang der Straßen, über die der Buss rollte. Einige Anwohner waren der Einladung zum Mitfahren gefolgt. Auch für Wolfgang Lück aus der Straße am Sportplatz hatte der Bürgermeister eine gute Nachricht. Neben der hinteren Berliner Straße an den Uckermärkischen Werkstätten und der Kreisverwaltung vorbei sowie der Zufahrt zum Nord-Center plant die Stadt 2019 auch die Straße am Sportplatz zu sanieren. Busfahrer Ronald Pospiech lenkte seinen Bus auch an den ehemaligen Kasernen im Heinering vorbei. Die Straße ist dafür recht eng, aber liebevoll saniert und leise. "Wie das früher hier gescheppert hat", ruft einer der Gäste durch den Bus.

Als sich Jürgen Polzehl für seinen Auftritt als Stadtführer in Sachen Straßenbau vorbereitete, staunte er selbst, wie viel Schwedt 2017 in neuen Asphalt investiert hat. "Es gab in diesem Jahr viele Sperrungen und Umleitungen. Aber neue Straßen für reichlich sechs Millionen Euro sind doch ein tolles Ergebnis", freute er sich.

¦ Heinrich-Heine-Ring und hintere Berliner Straße

1,06 Millionen Euro

¦ Straßen in der Regenbogensiedlung1,19 Mio

¦ Straßen im Eigenheimgebiet Aquarium2,2 Mio

¦ Ferdinand-von-Schill-Straße1,07Mio

¦ Berliner Allee0,56 Mio

¦ Zufahrt Heinrichslust und Welsebrücke0,10 Mio