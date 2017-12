Ein Stück Erzgebirge hinter Klosterfelde

Hans Still

Klosterfelde (MOZ) Es wird gesägt, geschliffen, gebohrt - im Hiram-Haus herrscht auch wenige Tage vor dem Fest noch Hochbetrieb. Wer die Holzwerkstatt im kleinen Klosterfelder Ortsteil Neudorf besucht, fühlt sich unvermittelt im Erzgebirge zu Besuch.

Wer gründliche Ordnung erwartet, ist in den Arbeitsräumen der Holzbearbeitung fehl am Platz. Mit kreativer Unordnung lässt sich der Aggregatzustand eher beschreiben, alles liegt an dem Platz, wo es gebraucht wird. Für Uwe Sonntag bedeutet das, den Akkuschrauber ebenso in Griffnähe zu wissen wie die Dekupiersäge und eine Stichsäge, die er braucht, um aus einer simplen Sperrholzplatte einen ansehnlichen Schwibbogen zu fertigen. Immerhin 14 Tage Arbeitszeit sind dafür nötig, wobei der 60-Jährige mit Sorgfalt und der nötigen Geduld an seinen Bögen arbeitet. "Bei uns geht es ja weniger um Produktivität, wichtig ist, dass der Tag einen Sinn und eine Struktur bekommt. Und dabei fühle ich mich sehr gut", erzählt der gelernte Schuhmacher während seiner Arbeit.

Uwe Sonntag ist einer von 28 Mitarbeitern in der Holzbearbeitung - sie eint eine gemeinsame Vergangenheit. "Ich bin Alkoholiker und seit zehn Jahren trocken", bekennt Sonntag offen. Voraussichtlich wird er im März des kommenden Jahres die Einrichtung der Suchtkrankenhilfe verlassen können, wobei er für sich beschlossen hat, anschließend in der Region zu bleiben. "Hier habe ich ein soziales Netzwerk, das ist für mich wichtig", fügt Sonntag an. Mit Augenmaß arbeitet er dabei filigran am Holz weiter, sägt aus und schleift später den Grat ab. Dass die Arbeit ihm Spaß bereitet, ist deutlich ersichtlich. "Für diesen Arbeitsplatz würde ich kämpfen", gibt Sonntag ein starkes Statement ab.

Tischlermeister Michael Loll kommt täglich aus Bernau zur Arbeit ins Hiram-Haus. Er ist der zuständige Bereichsleiter und beschreibt die Arbeit der Mitarbeiter mit einer Weisheit aus der Fußballwelt. "Nach dem Fest ist vor dem Fest, heißt es bei uns immer, denn wir arbeiten das ganze Jahr über an unserer Weihnachtskollektion." Der entsprechende Katalog wurde mit "Hiram Finest" überschrieben, er zeigt Holzspielzeug, das insbesondere Jungenherzen höher schlagen lässt. Da sind Flugzeuge, Traktoren mit Anhängern, robuste Lkw oder Bagger, Feuerwehren, Holzschaukelpferde und natürlich die Abteilung Weihnacht mit Schwibbögen und Fensterbögen, Wanduhren, Laternen, Nussknackern und sogar 1,30 Meter hohen Pyramiden. "Wir haben bereits fünf Märkte hinter uns und, wie eigentlich immer, sehr gut verkauft", resümiert Tischlermeister Loll sichtlich zufrieden.

In Bernau, Basdorf, Wandlitz und Biesenthal wurden die Hiram-Produkte beispielsweise angeboten - die Verkaufserlöse dienen nur untergeordnet der Eigenfinanzierung der Einrichtung, wie Geschäftsführer Stefan Böhmer ausdrücklich bestätigt. "Bei uns steht die Produktivität überhaupt nicht im Vordergrund, das gilt für alle unsere Bereiche. Es kommt darauf an, unseren Klienten eine Rückkehr in ein Leben ohne Alkohol zu ermöglichen. Ein strukturierter Alltag, eine Aufgabe und Anerkennung aus eigener Arbeit sollen die Chance eröffnen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben", erklärt Böhmer die Philosophie des Hiram-Hauses.

Seit der Eröffnung 1992 entwickelte sich so auf dem Areal einer ehemaligen LPG ein wichtiges Standbein im Kanon der Einrichtungen zur Suchthilfe in Brandenburg und Berlin. Genau aus diesem Einzugsbereich kommen auch die Hilfesuchenden nach Neudorf und tauchen ein in ein Refugium von dörflicher Abgeschiedenheit und professioneller Hilfe.

So betreibt die Einrichtung in Klosterfelde das Hiram-Haus Magnolia. Dort leben auf einem eigenen Grundstück Suchtkranke mit ihren Familien, um Wege aus der Abhängigkeit zu finden. Während die Kinder je nach Alter den Kindergarten oder die Schule besuchen, üben sich die Eltern im Planen ihrer Tagesabläufe, nehmen an Therapiesitzungen teil oder trainieren ihre sozialen Kompetenzen.

In Neudorf leben im Hiram-Haus Rubicon die maximal 23 Bewohner vorübergehend bis zu zwei Jahre lang, um wieder Anschluss an ein normales suchtfreies Leben zu finden. Anders sind die Verhältnisse im Haus Turmalin mit 32 Plätzen. "Das ist eine Dauerstätte für Menschen, die länger als zwei Jahre brauchen, um wieder auf die eigenen Beine zu kommen", beschreibt Stefan Böhmer den Unterschied. Weitere Unterstützung bieten die ambulante Hilfe vor Ort und die Möglichkeit, in einem der zwölf Appartements zu wohnen, die ehemaligen Suchtkranken die Möglichkeit bieten sollen, beispielsweise Wege in die berufliche Selbstständigkeit zu finden. Bis 2020 können noch vier weitere Häuser mit jeweils sechs Appartements entstehen, die Baugenehmigungen dafür liegen vor.

Die Finanzierung über Kostensätze, Geld von Sozialhilfeträgern und eigener Beteiligung der Klienten erlaubt keine großen Sprünge. Trotzdem ist es dem Hiram-Haus gelungen, eine autarke Stromversorgung über ein Blockheizkraftwerk sowie eine Demeter-Landwirtschaft aufzubauen.

Doch zurück zur Holzwerkstatt, wo Tischlermeister Loll versichert, dass Interessenten an den Holzerzeugnissen unabhängig von den Märkten jederzeit zu normalen Tageszeiten vorbeikommen könnten. "Vor Weihnachten besuchen wir keine Märkte mehr. Aber die Werkstatt ist geöffnet und Ansprechpartner sind da."