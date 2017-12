Tatjana Littig

Tauche (MOZ) Das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg zur Kita-Satzung der Stadt Rathenow (Havelland) ist am Dienstag in der Gemeindevertretersitzung in Tauche thematisiert worden. Der Senat erklärte die Satzung der Stadt für unwirksam mit der Begründung, dass das Kommunalabgabengesetz (KAG) nicht auf die Elternbeiträge im Sinne des Kita-Gesetzes anwendbar ist.

Auch die Kita-Satzung der Gemeinde Tauche verweist auf das KAG, "aber nicht wie bei anderen auf Paragraph 6, der die Grundlage für Benutzungsgebühren darstellt", erklärte dazu Bürgermeister Gerd Mai. "Ob das von Bedeutung ist, kann noch nicht eingeschätzt werden."

Man wolle nun keine "übereilten" Satzungsänderungen vornehmen, betonte er und teilte mit, dass noch kein Widerspruch gegen die Kita-Gebühren eingegangen sei.