Die Märkte am dritten Advent

LR Beeskow

Beeskow (MOZ) Lichterglanz, geschmückte Bäume, Glühwein und gebrannte Mandeln - die Vorweihnachtszeit geht weiter. Eine Auswahl der regionalen Advents- und Weihnachtsmärkte für das Wochenende.

¦ Sauen: Am Sonnabend können Besucher den Weihnachtsmarkt in den Räumlichkeiten und auf dem Hof des alten Gutshofes in Sauen von 11 bis 18 Uhr genießen. Händler öffnen Stände mit Selbstgemachtem, Kutschfahrten werden angeboten und um 12 und 14 Uhr besteht die Möglichkeit Nordmanntannen selbst zu schlagen. 10 Euro pro Meter fallen hier an.

¦ Friedland: Von 11 bis 18 Uhr findet am Sonntag in der Burg Friedland die Burgweihnacht mit vielen regionalen Spezialitäten statt. Um 11 Uhr kommt der Weihnachtsmann, später erklingt Musik, eine Stadtführung wird angeboten und neben einem Kinderweihnachtskino in der Burg wartet ein vielfältiges Programm auf die Besucher.

¦ Ahrensdorf: Der Weihnachtsmarkt in Ahrensdorf beginnt am Sonnabend um 14.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Geboten werden weihnachtliche Leckerein, traditionelles Handwerk, Kutschfahrten, Basteln und Streichelzoo. Um 15.30 Uhr singt der Kirchenchor in der von Kerzen erleuchteten Kirche. Um 16 Uhr kommen die Fürstenwalder Stadtmusikanten und um 17 Uhr der Weihnachtsmann.

¦ Goyatz: Zwischen dem Gasthaus Mocho und dem Leichhardtufer in Goyatz wird es am Sonnabend besinnlich. Um 14 Uhr eröffnet der Weihnachtsmarkt. Es wird eine Bastelstraße für Kinder, Ponykutschfahrten und eine Tombola geben.