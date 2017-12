Verkehrsberuhigung an der Schleuse

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In einem Areal im Wohngebiet an der Schleuse im VI. Wohnkomplex soll eine Tempo-30-Zone und ein verkehrsberuhigter Bereich eingeführt werden. Derzeit liegt das Konzept zu diesem Vorhaben öffentlich im Rathaus aus.

Vor einigen Jahren gab es einmal den Vorschlag der Stadtverwaltung, in den Wohnkomplexen II und III großflächig eine Tempo-30-Zone einzuführen. Das Konzept ist letztlich am Veto der Stadtverordneten gescheitert, weil zum Beispiel nicht geklärt war, was mit den Ampelanlagen in der Friedrich-Engels- bzw. Maxim-Gorki-Straße passieren soll. Trotzdem ist das Thema an sich aktuell. "Die Stadt Eisenhüttenstadt beabsichtigt, in städtischen Teilbereichen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen einzuführen", heißt es in einem Papier der Verwaltung. "Im Sinne eines gewachsenen Umweltbewusstseins soll der Verkehr auf den Hauptverkehrsstraße gebündelt und in den Wohnquartieren verkehrsberuhigt werden." Die Wohn- und Aufenthaltsqualität solle dadurch deutlich gesteigert werden.

Pilotprojekt ist ein Areal im VI. Wohnkomplex. Mit dem Areal zwischen dem Oder-Spree-Kanal und der Cottbuser Straße sowie der Gubener Straße und dem Oder-Spree-Kanal soll mit den gesamtstädtischen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen begonnen werden. Das Quartier eignet sich deshalb, weil das Gebiet in sich geschlossen ist.

Dass dieses Vorhaben nicht mit dem Aufstellen von ein paar Schildern erledigt ist, sondern einen erheblichen Vorlauf beansprucht, sieht man schon daran, dass für diese Maßnahme eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorgeschrieben ist. Privatpersonen aber auch Behörden und betroffene Vermieter können zu dem Projekt Stellungnahmen abgeben. Wer sich näher informieren will, kann auch ein 30-seitiges Konzept durcharbeiten, das im Vorfeld erstellt wurde. Denn verkehrsberuhigte Zonen können nicht nach Lust und Laune ausgewiesen werden, sondern müssen bestimmten gesetzliche Vorgaben erfüllen.

So musste vorher die Verkehrsbelastung ermittelt werden, auch muss der Geltungsbereich hinlänglich bestimmt und eine städtebauliche Begründung vorgelegt werden. Aus Sicht der Stadt sind die Voraussetzungen für das Wohnquartier an der Schleuse erfüllt. Durch den Abriss, der dort stattgefunden hat, sei die Leistungsfähigkeit der Straßen nicht mehr so hoch wie sie vor dem Stadtumbau sein musste. Außerdem hat eine Zählung ergeben: "Die Verkehrsbelastung kann insgesamt als gering eingestuft werden." Die vorgeschlagenen Maßnahmen würden die Verkehrssicherheit erhöhen, befindet sich in dem Quartier neben der Kita Spatzenhaus auch die Diestweg-Grundschule.

Nach dem Konzept der Stadt ist in der Straße An der Schleuse 3 sowie 5 bis 41 eine Tempo-30-Zone vorgesehen. Für den Bereich An der Schleuse 42 bis 57 beziehungsweise dem Glogower Ring 1 bis 4 sowie 38 bis 42 ist ein verkehrsberuhigter Bereich geplant.

Schon im März dieses Jahres gab es eine erstes Beteiligungsverfahren, im Juli ein zweites, wo auch Wohnungsunternehmen befragt wurden. Das dritte Verfahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit dauert noch bis 20. Dezember. Eine endgültige Entscheidung wird dann die Stadtverordnetenversammlung zu treffen haben.