Alte Planung bleibt bestehen

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Die Anwohner der Brandenburgischen Straße können ihre Hoffnungen auf eine Änderung der Ausbaupläne für ihre Straße begraben. Die Gemeindevertreter stimmten der Stellungnahme von Bürgermeister Ralf Steinbrück zur Petition der Anwohner in der vorigen Woche mit deutlicher Mehrheit zu.

In der Petition hatten sie unter anderem den Vorschlag unterbreitet, für das Teilstück zwischen Heinz-Oberfeld- und Lübecker Straße die Variante Hocheinbau noch einmal eingehender zu untersuchen. Bei dieser Variante würde auf die vorhandene Fahrbahndecke eine Asphalttrag- und -deckschicht aufgebracht, was in den Augen der Beschwerdeführer deutlich günstiger wäre als der von der Gemeinde geplante und 2016 beschlossene grundhafte Ausbau. Dabei würden die Fahrbahndecke und darunter liegende Tragschichten erneuert. Steinbrück hatte dies abgelehnt - und war bei diesem Standpunkt auch nach einer erneuten Diskussion mit Anwohnern, Planern und Gemeindevertretern im Rahmen einer Sondersitzung der Ausschüsse für Ortsplanung und Verkehr geblieben.

Abgelehnt wurde von den Gemeindevertretern ein Kompromissvorschlag von Philip Zeschmann (BBS/UBS). Er hatte sich den Plänen der Gemeinde angeschlossen, "damit die Straße nach mehr als 20 Jahren Vorlauf endlich ausgebaut wird", forderte aber, sie als Hauptverkehrsstraße einzustufen und nicht als Haupterschließungsstraße, die sie bisher ist, um die Anwohnerbeiträge zu reduzieren. "Wir müssen dafür nur unsere geltende Straßenbaubeitragssatzung anwenden", sagte Zeschmann. Dort sind Hauptverkehrsstraßen als Straßen definiert, die dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder überwiegend dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen. Das sei hier der Fall. "Es ist nicht sinnvoll, diese Straßeneinstufung vorzunehmen, ohne das ausreichend geprüft zu haben. So etwas muss auch vor Gericht Bestand haben", sagte Steinbrück. Die Gemeindevertreter einigten sich darauf, den Vorschlag in der nächsten Sitzungsrunde zu überprüfen.