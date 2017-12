Trinkwasser muss abgekocht werden

Ines Weber-Rath

Seelow/Podelzig (MOZ) Ausgerechnet jetzt, in der Vorweihnachtszeit, wo viel gekocht und gebacken wird, die Oderbruchbewohner Besuch erwarten, gibt es ein Problem mit dem Trinkwasser: Mehrere Tausend Kunden im Raum Podelzig, Reitwein, Alt Tucheband und Sachsendorf müssen ihr verunreinigtes Wasser abkochen.

Die turnusmäßigen Untersuchungen des Trinkwassers in den Kitas in Podelzig und Reitwein hatten das Problem Ende November ans Licht gebracht: Das Wasser war bakteriologisch belastet. Am 28. November informierte die Amtsverwaltung Lebus im Auftrag der Trägergemeinden der Einrichtungen das Gesundheitsamt. Selbiges ordnete das Abkochen des Wassers in den beiden Kindereinrichtungen an und veranlasste weitere eigene und Untersuchungen durch den Seelower Wasserverband (WAZ).

"Unsere eigenen monatlichen Netz-Überwachungs-Untersuchungen an festgelegten Probe-Punkten waren Anfang November noch ohne Befund", sagt WAZ-Vorsteher Gerhard Schulze. Und auch die Wasserprobe, die wenig später, nach der Umverlegung einer Trinkwasserleitung an der B112 vor Podelzig für den Radwegbau gezogen worden war, sei in Ordnung gewesen. Doch die ab dem 30. November im Raum Podelzig und darüber hinaus genommenen Proben ergaben dann: Das Problem ist nicht auf die Hauswasseranlagen der beiden Kitas begrenzt. Es betrifft den gesamten südlichen Versorgungsbereich des Seelower Verbandes zwischen Podelzig, Alt Tucheband und Sachsendorf.

Am 7. und 8. Dezember wurden die Bewohner von Alt Tucheband, Podelzig, Reitwein, Hathenow, Sachsendorf, Hackenow und Rathstock per Postwurfsendung informiert und aufgefordert, ihr Trinkwasser abzukochen. "Wir hatten alle Mitarbeiter für das Verteilen der Mitteilungen im Einsatz", sagt der WAZ-Vorsteher.

Dass die kurze Information vielen Betroffenen zu dürftig war, haben Schulze und seine Mitarbeiter schnell erfahren. Es gab viele Nachfragen im Seelower WAZ-Sitz. Doch die Frage nach der Ursache kann noch immer keiner beantworten. Die Ursachenforschung sei noch nicht abgeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung des Gesundheitsamtes vom Donnerstag. Klar ist inzwischen jedoch: "Am Seelower Wasserwerk geht das Wasser sauber raus. Und der nördliche Versorgungsbereich ist nicht betroffen", weiß Gerhard Schulze, seit die Ergebnisse der jüngsten, großflächigen Beprobung im ganzen Verbandsgebiet vorliegen.

Am 5. Dezember hat eine vom Wasserverband beauftragte Firma damit begonnen, die Leitungen zunächst an den Endpunkten zu spülen, berichtet der WAZ-Vorsteher. Und auch die Wasserbehälter an den Druckerhöhungsstationen in Alt Tucheband und Podelzig wurden gereinigt beziehungsweise gespült.

Ab Montag werde die Firma das gesamte Trinkwassernetz im betroffenen südlichen WAZ-Bereich spülen, kündigt Gerhard Schulze an. Das könne zu leichten Druckschwankungen führen.

Die Anzahl der Keime in den Proben sei zwar "nicht besonders hoch" gewesen, sagt André Riffer vom Gesundheitsamt. Aber vor allem für geschwächte Personen könnte dennoch ein Risiko bestehen, warnt der Experte.

Bis nach den nächsten Beprobungen und der Auswertung im Frankfurter Labor Entwarnung gegeben werden kann, dürften noch einige Tage vergehen, meint Wasserverbandschef Schulze und sagt: "Vor Weihnachten ist das kaum zu schaffen."

Bis dahin gilt weiter das Abkochgebot. Das heißt, zum Zubereiten von Speisen und Getränken, Zähneputzen und auch zum Reinigen offener Wunden soll das Leitungswasser immer abgekocht werden.