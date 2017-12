Ausgebeutet und abgeschoben

Das Krankensammellager Güldendorf:



■ Zwischen Frankfurt und Poznan wurden im Winter 1940/41 für den Bau der Reichsautobahn über 30 Zwangsarbeitslager errichtet. Nach Einstellung der Autobahnarbeiten 1942 wurden einige zu Arbeitserziehungslagern für ausländische Zwangsarbeiter. In Güldendorf entstand ein Krankensammellager, in das diejenigen abgeschoben wurden, die nicht mehr arbeitsfähig waren, unter ihnen viele Schwangere und Mütter mit kleinen Kinden.

■ Die Menschen litten unter unzureichender medizinischer Versorgung, ungenügender Ernährung und unzumutbarer Hygiene. Laut Untersuchungen des Historikers Horst Joachim aus dem Jahre 1973 kamen Hunderte ums Leben.

■ Am 28. März 1945 verließ ein Lastkahn mit 187 Menschen das Lager auf dem Oder-Spree-Kanal Richtung Potsdam. Dort durften sie nicht an Land gehen und starben wahrscheinlich bei der Bombardierung der Stadt. (Quelle: "Zwangsarbeit in Frankfurt (Oder) 1940-1945")