Schöne Wohnung, viele Mängel

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Über unzufriedene Mieter wird in der MOZ immer wieder berichtet. Auch Nadine Mollitor und Dana Grunert haben sich an die Zeitung gewandt, nachdem die Liste der Ärgernisse immer länger wurde.

Die beiden jungen Frauen sind mit zwei Hunden im Februar in die Dachgeschosswohnung in der Bahnhofstraße 15 gezogen. Es ist die einzige Wohnung dort, ansonsten wird das Gebäude gewerblich genutzt. "Es ist an sich eine schöne Wohnung, aber wir haben hier bislang eigentlich nur Ärger", sagt Nadine Mollitor bei einem Rundgang. Das habe gleich im März mit einer defekten Sat-Anlage angefangen. Der Anschluss an die Telekom habe bis zur Reparatur im November nicht genutzt werden können: "Bezahlen mussten wir schon." Die junge Frau verweist auf Wespennester auf dem Dachboden. Einige Wespen seien auch in die Wohnung gekommen. Bei jedem Regen seien in der Küche Wasserflecken sichtbar geworden. Den Schaden hätten sie selbst reguliert.

Noch schlimmer sei allerdings der Warmwasser-Ausfall gewesen. "Ab Ende Mai lag die Höchsttemperatur drei Monate lang bei knapp unter zehn Grad", berichtet Nadine Mollitor. Auch die Heizung sei immer mal wieder ausgefallen, ergänzt Dana Grunert, die sich gerade mit einer Erkältung herumschlägt.

Natürlich hätten sie die Hausverwaltung Barz und Bachmann immer wieder auf diese und weitere Missstände aufmerksam gemacht und Abhilfe gefordert, beteuern die beiden Frauen. Anfangs habe es auch so ausgesehen, als ob Peter Barz helfen würde. Aber bald seien "die beiden Herren bei Mängelanzeigen einfach nicht erreichbar gewesen".

Angesichts der ungelösten Probleme behielten die beiden Freundinnen zwei Monatsmieten warm in Höhe von je 890 Euro ein. Daraufhin sei die fristlose Kündigung des Mietvertrags erfolgt. Die beiden Frauen sahen sich allerdings im Recht und zogen vor Gericht. Es ging auch um die Kaution, auf die die beiden Frauen nicht verzichten wollten. Parallel haben sie sich nach einer anderen Wohnung umgetan. Fast ein Dutzend Angebote hätten sie sich inzwischen angeschaut, sagt Nadine Mollitor: "Was Passendes war nicht dabei." Beide haben derzeit übrigens weder Warmwasser noch Heizung.

Bei der Verhandlung am Strausberger Amtsgericht kam es nun am Mittwoch zu einem Vergleich. Die Mängel müssen bis 30. März beseitigt werden. Laut Urteil können sie ihre monatliche Miete bis zur Behebung der Schäden um jeweils 190 Euro mindern. Die beiden einbehaltenen Monatsmieten müssen sie an die Hausverwaltung nachzahlen. Zusätzlich zu den eigenen Anwaltshonoraren müssen sie zudem noch zwei Drittel der Gerichtskosten tragen. "Kein wirklich guter Tag für uns", sagen die beiden Klägerinnen übereinstimmend.

Peter Barz sagt, dass ihm "das Ganze leid tut" und spricht von einer "Verkettung unglücklicher Umstände". Das habe er auch vor Gericht erklärt, setzt er hinzu. In der Tat sei die Heizung im Frühjahr des Öfteren mal ein Problem gewesen, räumt er ein. Der Wassertank für 300 oder 400 Liter sei für das Gebäude viel zu groß gewesen: "In den Büros war die Wasserentnahme viel zu gering". Der Tank sei dann auch gegen einen kleineren 100-Liter-Tank ausgetauscht worden. Aber die 7000-Euro-Investition habe mit dem Eigentümer abgesprochen werden müssen. "Das braucht alles seine Zeit." Nun werde Energie gespart und das Wasser schneller warm. Dass es vergangene Woche einen "Mega-Rohrbruch" gab, sei Pech. Da werde gerade Abhilfe geschaffen. Gerade? Die beiden Frauen hoffen, dass da in der kommenden Woche etwas geschieht.

Und das Wespennest? Peter Barz verweist auf den Schädlingsbekämpfer. Der habe nichts machen können, da Wespen unter Naturschutz stünden. Im Frühjahr würden Präventivmaßnahmen ergriffen, damit die Tiere nicht zurückkämen.

Peter Barz kann sich übrigens eine Weitervermietung an die beiden jungen Frauen gut vorstellen. Die sind aber weiter auf der Suche nach einer neuen Bleibe.