Tag der offenen Tür im Hüfnerhaus

LR Beeskow

Beeskow (MOZ) Zum Ende des Jahres präsentiert sich das Hüfnerhaus mit vielfältigen Angeboten und lädt ein. Heute zwischen 16 und 19 Uhr erwartet Gäste ein buntes Programm bei Kaffee, Kinderpunsch und Kuchen. Von 16 bis 18 Uhr wird gebastelt und gewerkelt. Cornelia Petermann betreut die Kreativecke und stellt das dazugehörige Projekt "Landbegegnung" vor, in dem Groß und Klein zum Mitmachen rund um das Thema "Garten und Natur" eingeladen sind.

Zeitgleich lädt der offene Spieletreff zum Mitspielen. Fred Müller führt ehrenamtlich einen Spieletreff mit Brett- und Kartenspielen durch. Unter dem Motto "Starke Frauen" präsentiert sich ein neues Projekt, das im Rahmen einer Zusammenarbeit des Hüfnerhauses mit der Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg e. V. entsteht.

Das Ehrenamtszentrum unter der Leitung von Barbara Buhrke wird seine Arbeit vorstellen. Institutionen, die Ehrenamtler suchen, sind eingeladen vorbeizukommen, genau wie jene, die sich ehrenamtlich engagieren möchten.

Von 17 bis 18 Uhr werden im Dachgeschoss deutsche und syrische Weihnachtslieder gesungen. Sonja Palfner, Leiterin des Hüfnerhauses, bietet an, eigene Ideen einzubringen: "Es ist fantastisch, wie gut das Hüfnerhaus in diesem Jahr angenommen wurde. Das Bürger- und Ehrenamtszentrum lebt von den Menschen, die vorbeikommen, mitmachen und sich einbringen. Jetzt wollen wir erfahren, was 2018 auf dem Programm stehen soll."