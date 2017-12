Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Die Natur- & Heimatfreunde laden am Samstag, 16. Dezember, zur Wasservogelzählung ein. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr am Wehr in der Grabenstraße. Von dort geht es durch den Theaterpark zur Stadtschleuse, am Stadtkanal entlang zur Luckenberger Brücke und weiter zur Jahrtausendbrücke, von dort in die Altstadt, durch die Kommunikation an der Wassertorpromenade entlang, über Homeyenbrücke und Dom zum Deutschen Dorf. Wenn die St. Annenbrücke erreicht ist, geht es auf die andere Seite des Stadtkanals, der zum Steintorturm führt. Damit ist der Rundweg von ca. 6 km beendet. Gezählt werden Enten, Schwäne, Blässhühner, Möwen und andere Vögel, die sich im und unmittelbar am Wasser aufhalten.