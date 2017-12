Fest ohne Fertigprodukte

Lisa Mahlke

Bad Saarow (MOZ) Die Advents- und Weihnachtszeit spricht die menschlichen Sinne besonders an: Funkelnde Lichter, würzige Gerüche und vertraute Klänge. Besonders aber verbindet man Weihnachten mit Leckereien, die es nur einmal im Jahr gibt. Die MOZ stellt in einer Serie vor, wie vielfältig Weihnachten schmeckt.

Bei Heidemarie Edler kommt Heiligabend Kaninchen mit Klößen und Kohl auf den Tisch, Carmen Pluntke geht mit der Familie essen. Nur eins käme für beide nicht in Frage: Fertigprodukte. Statt sich mit den endlos langen Listen hinten auf den Artikeln abzufinden, bereiten die Frauen lieber alles selbst zu - auch Süßspeisen.

"Selbstmachen in der Weihnachtszeit heißt nicht mehr Stress. Das macht Spaß", findet Carmen Pluntke, die seit kurzem in Bad Saarow wohnt. Außerdem schmecke das Essen dann auch besser. Die beiden Frauen verteilen Lebkuchen-Stücke in Weingläsern und setzen noch ein paar Kirschen obendrauf. Die weiße Masse darunter ist Pudding mit Mascarpone. Zusammen mit Glühweingewürz und eventuell Amaretto hat das "Winter-Trifle" ein weihnachtliches Aroma.

Das Rezept stammt von Bettina Brüning. Die pensionierte Lehrerin aus Fürstenwalde gibt seit Oktober des vergangenen Jahres Kochkurse in Bad Saarow. Die Rezepte der Vier-Gänge-Menüs denkt sie sich selbst aus und testet sie vorher Zuhause. "Das Dessert sollte etwas Weihnachtliches und Leichtes sein", erklärt sie die Idee, gibt aber auch zu, dass die Mascarpone "es ganz schön in sich" habe. "Heute gehen wir da mal drüber", sagt sie augenzwinkernd. Denn der Genuss und das gemeinsame Kochen stünden im Mittelpunkt. Dann holt sie aber einen Zettel und zeigt das Rezept für einen anderen Gang - normalerweise schreibe sie auch die Vitamine der Zutaten mit auf.

In ihrer Familie wird Weihnachten ebenfalls alles selbst gekocht - mit Vorsuppe, Keule, Brust, Grün- und Rotkohl, Klößen und Kartoffeln. Ob sie ihr eigenes Trifle zum Nachtisch machen wird, weiß sie noch nicht. "Meine Söhne sind etwas pingelig", sagt sie. Wahrscheinlich wird es eher eine Zitronenspeise.

Heidemarie Edler hingegen kann sich das Dessert gut auf ihrem Weihnachtstisch vorstellen. "Oder Panna Cotta mit Himbeerpüree, das ist auch etwas Feines", sagt die 74-Jährige. Carmen Pluntke pflichtet ihr bei: Das Trifle könne sie einen Tag vorher zubereiten und dann einfach in den Kühlschrank stellen. Ohne Amaretto sei es auch für Kinder geeignet. "Und das geht ganz leicht. Das Abfüllen in die Gläser macht Kindern bestimmt Spaß", sagt Carmen Pluntke. Die beiden Frauen haben 25 Minuten für die Herstellung benötigt, dazu kommt Abkühlen und Abfüllen.

