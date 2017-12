DRK-Blutspender können Kreuzfahrt gewinnen!

Juliane Keiner

Berlin/Brandenburg (BRAWO) Gleich zu Jahresbeginn wird den DRK-Blutspendern in Berlin und Brandenburg mit einer Verlosungsaktion ein Höhepunkt geboten: wer seine Blutspende in dem Zeitraum vom 2. Januar bis zum 31. März 2018 leistet, kann an der Verlosung einer 7-tägigen Kreuzfahrt für zwei Personen zu den Kanarischen Inseln im November 2018 teilnehmen! Dafür gibt der Blutspender am Tag seiner Spende ein Teilnahme-Los vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei einem DRK-Blutspendetermin ab.

Die Reise dieses Jahres - eine Weihnachtsshoppingreise nach New York für zwei Personen - hat Dietmar Weber aus Brück gewonnen. Er stieg in der vergangenen Woche in den Flieger. Mit einer Blutspende macht der Spender die Patienten zu Gewinnern, die oftmals zum Überleben dringend auf Blutpräparate angewiesen sind. Wer seinen Vorsatz, Gutes zu tun, in Form von Blutspenden umsetzen möchte, kann beim DRK im genannten Verlosungszeitraum selbst zum Gewinner werden! Alle DRK-Blutspendetermine sind einzusehen unter www.blutspende.de oder über das Servicetelefon 0800/11 949 11 (kostenlos erreichbar aus dem Dt. Festnetz).