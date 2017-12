Juliane Keiner

Bad Belzig (BRAWO) Die Besucher des Wochenmarktes erhalten am Donnerstag, 21. Dezember, von 8.00 bis 14.00 Uhr letztmalig in diesem Jahr die Möglichkeit, Waren auf dem Wochenmarkt einzukaufen. Im neuen Jahr wird der erste Markttag der 9. Januar sein. Am 28. Dezember kann frischer Fisch von 8.00 bis 13.00 Uhr erworben werden.