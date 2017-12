Bingo in Brück

Thomas Baake

Brück (BRAWO) "Auf der AIDA habe ich zum ersten Mal Bingo gespielt", verrät Margarete Günter vom SeniorenbeiratSeitdem war für sie klar: Das Spiel sollte auch im AWO-Mehrgenerationenhaus im Flämingstädtchen stattfinden. Die Idee dazu kam den Beteiligten beim Spiele-Nachmittag. Die Premiere des Bingo-Spiels gab es vor gut einem Jahr. Seitdem finden sich jeden zweiten Dienstag begeisterte Spieler - ob alt oder jung um 14.00 Uhr zusammen. Über Fördergelder konnte Antje Warwas für die Einrichtung ein Bingo-Spiel kaufen: Spielbrett, Kugeln, Trommel und Spielzettel. Apropos Geld - darum wird nicht gespielt. Es geht um das Zusammensein von Senioren und Junioren beim gemeinsamen Spiel. Der Reiz seien die schönen Preise und von ihnen etwas abzubekommen. "Ein Buch ist immer gut", so Wolfgang Anspach über seinen Gewinn. Dieses Mal konnten die Teilnehmer zehn Preise erhalten. Hierbei handelt es sich um Spendenpreise. Ob Töpferware oder mal einem sogenannten Fehlkauf nach dem Motto "Schrottwichteln" - vieles ist als Preis möglich. Der erste Bingo-Rufer des zweiten Weihnachts-Bingos war Luca. 9, 17, 22, 58, 77 und schon durfte sich der Schüler einen Preis auswählen. Das Weihnachts-Bingo fand im Rahmen der Veranstaltung "lebendiger Adventskalender" statt. Der Gewerbeverein Brück ist Schirmherr der alljährlichen Adventskalender-Aktion. Woran sich auch das AWO-Mehrgenerationenhaus mit mehreren Veranstaltungen beteiligt. So können Interessierte am morgigen Montag, 18. Dezember, ab 15.30 Uhr Spiel und Spaß aus aller Welt erleben oder am Dienstag, 19. Dezember, am Yoga für Familien ab 16.00 Uhr teilnehmen.