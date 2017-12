"Wir brauchen einen Plan B"

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Durchhalteparolen und Zweckoptimismus haben jahrelang die Landtagsdebatten zum BER bestimmt. Heute soll ein neuer Eröffnungstermin für das vielbeschworene größte Investitionsvorhaben des Landes verkündet werden. Inzwischen ist der Glaube an das Gelingen jedoch verschwunden - quer durch die politischen Lager.

Was war Rainer Bretschneider doch für ein unverwüstlich fröhlicher und allseitig ob seiner Fachkenntnisse geschätzter Verkehrsstaatssekretär! Inzwischen ist er Flughafenkoordinator im Range eines Staatssekretärs, Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft und eine traurige Figur. Im Landtag sollte er am Donnerstag in der Aktuellen Stunde die Sicht der Landesregierung zum Pannenprojekt BER vortragen und wirkte selbst nicht überzeugt von einem Happyend in Schönefeld.

Er sprach von technischen Problemen, die zum Politikum gemacht werden, vom Bemühen, keine politischen Fehler zu machen und das Thema Finanzen nicht aus dem Auge zu verlieren. "Ich bin sicher, dass wir das Projekt funktionssicher und nachhaltig in Betrieb nehmen werden", endete Bretschneider kläglich, ohne genauere Angaben über das Wann oder Wie zu machen.

Zuvor war im Landtag Erstaunliches zu erleben: Selbst die Regierungsfraktionen waren diesmal nicht angetreten, um Optimismus zu verbreiten. Der SPD-Abgeordnete Helmut Bartel erhob schwere Vorwürfe gegen die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft. Er sprach von einer langen Liste der Irritationen, fehlender Verlässlichkeit, fehlender Transparenz und fehlenden Risikoabschätzungen. Außerdem habe die Geschäftsführung erst jüngst versucht, die Landtagsabgeordneten mit nachträglich geänderten Folien mit Halbwahrheiten abzuspeisen.

Die Linken schienen sich auf die Suche nach den Schuldigen zu machen und zeigten Richtung Berlin. Die Ablösung von Geschäftsführer Carsten Mühlenfeld auf Betreiben des Senats sei auch heute nicht nachvollziehbar, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher Matthias Loehr. Dadurch sei ein Jahr und der entsprechende dreistellige Millionenbetrag verloren gegangen. Es gab zu viele Enttäuschungen und Täuschungen, als dass man jetzt so ohne Weiteres an einen neuen Eröffnungstermin glauben könnte, sagte er.

Die CDU geht davon aus, dass der nun in Rede stehende Eröffnungstermin Ende 2020 wieder mal ein politisches Datum ist: weit hinter der Landtagswahl 2019 in Brandenburg und vor der nächsten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, sagte der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Rainer Genilke. Genüsslich nahm er die Planzahlen für die Verkehrsanbindung auseinander. Wenn der BER 2040 geschätzte 58 Millionen Passagiere pro Jahr bewältigen soll und diese plus Besucher und Beschäftigte zu 70 Prozent mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abreisen sollen, wären das 1000 Züge am Tag. Wie soll das auf sechs Gleisen im Flughafenbahnhof funktionieren?, fragte Genilke.

Am weitesten ging der Fraktionschef der Grünen Axel Vogel. "Wir fiebern nicht mehr mit", sagte er in Bezug auf den Eröffnungstermin. Statt eines Flughafens werde ein immer größeres Lügengebäude errichtet. Selbst wenn man den Brandschutz in den Griff bekommt, könne das Hauptterminal nicht so ohne Weiteres eröffnet werden. Die Technik, die 2010 topmodern war, ist inzwischen abgeschrieben und veraltet, die Garantien abgelaufen. Die Landesregierung müsse endlich aussprechen, was alle wissen: Das Flughafenprojekt ist gescheitert. "Wir brauchen einen Plan B!", forderte Vogel.

Von der Regierungsbank war dazu nichts zu hören. Dafür gibt es den inzwischen 69-jährigen Bretschneider, der allen den Rücken frei hält, indem er vielsagend nichts sagt.