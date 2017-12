Dacia Duster: Mit einem Hauch von Luxus

Wolfgang Brekeller

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Allerwichtigste gleich vorweg: Auch die zweite Generation des Dacia Duster, die Anfang Januar bei den Händlern vorfährt, bleibt Preisbrecher. Die Notierungen für das Einstiegsmodell des hochbeinigen Rumänen legen zwar um 600 Euro auf 11.290 Euro zu, doch dafür gibt es anderswo bestenfalls einen Kleinwagen. Der neue Duster dagegen bleibt seinem familienfreundlichen SUV-Format beinahe auf den Zentimeter genau treu. 4,34 Meter lang, mit Dachreling 1,69 hoch und 1,80 Meter breit, bietet er fünf Insassen samt Reisegepäck ordentlich Platz. Der reguläre Kofferraum schluckt 445 Liter. Wer die Rückbank umklappt, vergrößert den Laderaum auf 1478 Liter.Während das Außendesign nur vorsichtig verändert wurde – der neue Kühlergrill, die weiter auseinander gerückten Scheinwerfer mit markantem LED-Tagfahrlicht und andere Details lassen den Duster bulliger wirken – präsentiert sich das Interieur gänzlich neu. Da kommt zwar nach wie vor viel Hartplastik zum Einsatz, aber mit feineren, ansehnlicheren Oberflächen und hoher Passgenauigkeit. Die Mittelkonsole ist jetzt leicht dem Fahrer zugeneigt, der Sieben-Zoll-Touchscreen für das Multimediasystem wurde ein gutes Stück höher gerückt, runde Luftdüsen, auf Wunsch auch mit Chromringen, unterstreichen die moderne Anmutung des Cockpits. Das neue Vordergestühl bietet nicht nur mehr Sitzfläche und Seitenhalt, sondern auf der Fahrerseite auch Höhenverstellung und erstmals eine Lordosenstütze. Endlich gibt es bei Dacia auch eine Klimaautomatik, die mit moderaten 200 Euro Aufpreis zur manuellen Klimaanlage zu Buche schlägt. Einen Hauch von Luxus verbreiten darüber hinaus Neuheiten wie der Totwinkelassistent, der Lichtsensor oder die Chipkarte, wie wir sie von vielen Modellen der Konzernmutter Renault kennen. Die Keycard ersetzt den Zündschlüssel samt Fernbedienung. Gestartet wird per Knopfdruck. Windowbags, die beide Fensterseiten abdecken, gehören zur aufgewerteten Serienausstattung.

Doch damit nicht genug: Premiere feiert im neuen Duster eine Multiview-Kamera, die nicht nur hinter das Auto schaut, sondern mit insgesamt vier Weitwinkelobjektiven eine nahezu perfekte Rundumsicht bietet. Wer mit Allradantrieb unterwegs ist, den es für beide Benziner und den stärkeren der beiden Diesel (110 statt 90 PS) gibt, der sieht dank Multiview beim Erklimmen steiler Berge nicht nur den blanken Himmel, sondern auch die unter Haube versteckte Piste. Im Gegensatz zu vielen anderen SUV seiner Klasse taugt der Dacia mit 21 Zentimetern Bodenfreiheit und kurzen Überhängen tatsächlich gut fürs Grobe. Unterstützung gibt es dabei nicht nur von der Bergan- und Bergabfahrhilfe, sondern auch vom sogenannten 4x4-Monitor, der auf dem Touchscreen Auskunft über wichtige Geländekriterien wie Wank- oder Nickwinkel des Fahrzeugs gibt.

Unter der schärfer konturierten Motorhaube bleibt alles beim Alten. Das heißt leider auch: Die beiden laufruhigen und sparsamen 1,5-Liter-Diesel (Normverbräuche 4,4 bis 4,7 Liter) bringen leider keine zukunftssichere Abgasreinigung mit Harnstoffeinspritzung (SCR-Kat) mit. So ist aus unserer Sicht der 1,2-Liter-Turbobenziner erste Wahl. Das 125 PS starke Triebwerk drückt schon bei 2300 Touren 205 Newtonmeter Drehmoment ab und lässt so den Duster auch bei voller Zuladung (475 bis 504 Kilogramm) im Gegensatz zum Einstiegsbenziner mit 115 PS nicht untermotorisiert erscheinen. Die von uns bereits gefahrene Turbobfuhre mit Frontantrieb, dank generell aufwändigerer Geräuschdämmung angenehm leise und mit der neue Lenkung auch zielgenauer auf Kurs, beschleunigt in 10,4 Sekunden bis auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 177 km/h. Werksangabe für den Durchschnittsverbrauch: 6,2 Liter Super. Der vergleichsweise behäbige 1,6-Liter-Saugbenziner genehmigt sich auf dem Papier 6,6 Liter. Von diesem Motor gibt es im Laufe des neuen Jahres auch wieder eine Version mit Autogas (109 PS). Das komfortable Doppelkupplungsgetriebe (EDC) ist nach wie vor nur in Verbindung mit dem 110-PS-Diesel und Frontantrieb zu haben.Wer alles mitnimmt, was der neue Duster an optischem und substanziellem Fortschritt bietet und sich dazu noch für den teuersten Motor entscheidet (dCi 110), der bleibt noch unter 21.000 Euro. Dafür gibt es den aktuellen VW Tiguan zum Beispiel nur als Unfallwagen. Wolfgang Brekeller