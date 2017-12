Autotest Mazda CX-3

Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Mazda ist bei uns seit längerem überaus erfolgreich, die Japaner treffen den deutschen Geschmack sehr gut. In diesem Jahr beträgt das Plus von Mazda bei uns 6,1 Prozent, während der Durchschnitt über alle Marken drei Prozent beträgt. Die wichtigsten Modelle sind dabei längst nicht mehr der kleine Mazda 2 oder der Mittelklassewagen Mazda 6, sondern die höhergelegten CX-3 und CX-5. Und die legen weiter zu.

Motor

Während der CX-3 von der Form her ganz im Trend liegt, hat sich Mazda bei den Motoren schon lange gegen den Zeitgeist gestemmt: Kein sogenanntes Downsizing, also Einsparung von Hubraum und Zylindern (was andere Hersteller nun auch schon wieder auf die Auslaufliste gesetzt haben), dafür etwa hohe Verdichtung, was dem Verbrauch zugute kommen soll. Für den CX-3 gibt es einen Zwei-Liter-Benziner in zwei Leistungsstufen (120/150 PS) und einen 1,5-Liter-Diesel (105 PS). Der von uns gefahrene kleinere Benziner mit vier Zylindern sowie 204 Newtonmetern maximalem Drehmoment ist bereits eine angemessene Motorisierung, denn es geht, kultiviert im Ton, von 0 auf Tempo 100 in neun Sekunden und maximal auf 192 km/h.

Karosserie/Ausstattung



SUV (Sport Utility Vehicle, also in etwa sportliche Nutzfahrzeuge) sind ja sowieso schon seit längerem beliebt (bei Mazda hat davon der CX-5 stark profitiert), längst hat deshalb die Welle auch die vergleichsweise kleinen Autos - der CX-3 ist 4,28 Meter lang - erreicht. Die Hersteller besetzen jede Nische. Um die Entwicklungskosten für die vergleichsweise kleine japanische Marke klein zu halten, wurden 80 Prozent der Teile des Kleinwagens Mazda 2 verwendet - nur sieht man das kaum. Denn der immerhin 1,54 Meter hohe CX-3 (Bodenfreiheit 16 Zentimeter) hat tatsächlich eine kraftvoll-dynamische Ausstrahlung, die einerseits perfekt ins Segment passt, andererseits aber unverwechselbar wirkt. Für die Insassen jedenfalls gibt es neben der erhöhten Sitzposition für solch eine Fahrzeugklasse wirklich ordentlich Platz, für das Gepäck stehen 350 Liter zur Verfügung (die Ladekante ist aber recht hoch). Innen wirkt der Wagen modern, wertig, solide. Nur das Ausklapp-Plastik-Head-up-Display stört diesen Gesamteindruck etwas. Die Basis bietet neben einem üblichem Sicherheitspaket Klima, Fensterheber rundum, Audiosystem, elektrische Außenspiegel und fernbedienbare Zentralverrieglung. Aber natürlich hat auch Mazda mittlerweile diverse Helferlein im Angebot: Radargestützte Distanzregelung, City-Notbremsassistent, Ausparkhilfe, Spurwechselassistent oder Fernlichtassistent, die aber allesamt nicht für die Basis erhältlich sind.

Fahrverhalten



Obwohl sich der CX-3 eher komfortabel gibt, kann man Kurven auch mit der Frontantriebsvariante durchaus auch etwas schneller angehen. Der Wagen lässt sich in der aktuellen Variante noch etwas präziser bewegen, was einer G-Vectoring Control getauften Fahrdynamikregelung zu verdanken ist, die etwa das Kurvenverhalten optimiert und nun serienmäßig an Bord ist.



Wirtschaftlichkeit

Die Preise beginnen mit 120 PS und Frontantrieb bei 17.990 Euro. Wer Allrad (nicht für den 120-PS-Benziner erhältlich) oder Diesel will, landet automatisch in besseren Ausstattungsvarianten und damit in anderen Preisregionen. Allrad plus 150-Benzin-PS kosten mindestens 24.990 Euro, der billigste Diesel kostet 21.990 Euro. Der kleine Benziner jedenfalls kann mit gut sechs Litern Super auf 100 Kilometer punkten. Die Versicherungseinstufung aber ist kein Schnäppchen: Eine 16 in der Haftpflicht und vor allem 25/30 bei Voll-/Teilkasko sind nicht gerade günstig.



Fazit



Genau das, was viele Kunden heute wollen: Schick, kompakt, etwas höher gelegt. Und dazu mit dem Mazda-Design, das bei uns so beliebt ist. Wirklich günstig ist allerdings nur der kleine Benziner mit Frontantrieb.