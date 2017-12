Netanjahu zum siebten Mal befragt

dpa

Tel Aviv (dpa) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist laut Medienberichten inmitten der Jerusalem-Krise erneut wegen Korruptionsvorwürfen befragt worden. Die Ermittler seien am Freitagmorgen in seine private Residenz in Jerusalem gekommen, schrieb die Zeitung "Haaretz". Dies sei bereits die siebte Befragung wegen der Vorwürfe gewesen. Die Polizei wollte die Berichte zunächst nicht bestätigen.

Das israelische Fernsehen hatte unter anderem berichtet, der befreundete israelische Hollywood-Produzent Arnon Milchan habe Netanjahu und seiner Frau Sara über Jahre Zigarren und Champagner im Wert von mehreren Hunderttausend Schekel (mehreren 25 000 Euro) geliefert. Es handele sich um illegale Schenkungen. Netanjahu dementiert, sich unredlich verhalten zu haben.

Außerdem soll Netanjahu versucht haben, unrechtmäßig Einfluss auf die Medienberichterstattung zu nehmen. Dabei soll er sich darum bemüht haben, sich in einem Deal mit einem Medienmogul eine positivere Berichterstattung in der regierungskritischen Zeitung "Jediot Achronot" zu sichern.

Die Polizei bemühe sich, die Ermittlungen in beiden Fällen bis spätestens Mitte Januar abzuschließen, schrieb die "Haaretz".

Zehntausende von Israelis hatten vergangene Woche in Tel Aviv erneut gegen Korruption und Netanjahu demonstriert. Beim "Marsch der Schande" forderten Demonstranten seinen Rücktritt.

Die Lage im Heiligen Land ist nach der US-Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt weiterhin angespannt. Nach einer gewissen Beruhigung besteht die Sorge vor neuen Konfrontationen nach den muslimischen Freitagsgebeten.