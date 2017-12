Kundgebungen führen zu Abbruch von Parlamentssitzung

dpa

Buenos Aires (dpa) Wegen Ausschreitungen bei Demonstrationen hat das argentinische Parlament eine Debatte über eine Reform des Pensionssystems abgebrochen. Rund tausend Sicherheitskräfte hielten am Donnerstag Protestmärsche vor dem Kongressgebäude in Buenos Aires auf, während die Abgeordneten zur Abstimmung über eine Neuberechnung der Inflationsanpassung der Pensionen zusammenkamen. Die Regierung des konservativen Staatschefs Mauricio Macri wollte per Gesetz eine Einsparung von jährlich 100 Milliarden Peso (4,9 Mrd. Euro) erreichen. Die Sitzung wurde schließlich wegen der gewalttätigen Demonstranten abgebrochen.

Zwei Oppositionsabgeordnete wurden in unmittelbarer Nähe des Kongressgebäudes von den Sicherheitskräften mit Pfeffergas besprüht. Nach Angaben des Sicherheitsministeriums wurden 26 Demonstranten festgenommenen, 15 Autos in Brand gesetzt und 12 Mitglieder der Sicherheitskräfte durch Steinwürfe verletzt. Ein Rechtsanwalt der Demonstranten sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass mehr als 50 Menschen festgenommenen worden seien. Die Regierung Macris versucht mithilfe verschiedener Maßnahmen, das Staatshaushaltsdefizit zu senken.