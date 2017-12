Betrunkener randaliert mit Holzlatte und klaut Medikamente im Krankenhaus

Odin Tietsche

Neuruppin (RA) Für Wirbel sorgte in der Nacht zu Freitag ein 23-jähriger Mann in der Neuruppiner Schinkelstraße. Dort klingelte er zunächst gegen 22.45 Uhr bei einem 29-jährigen Mann in einem Mehrfamilienhaus und gab sich als Paketbote aus. Der Anwohner ließ ihn nichts ahnend hinein - und der 23-Jährige begann, im Treppenhaus zu randalieren.

Er schlug und trat auch gegen die Tür des Anwohners, verließ dann wieder das Haus und schnappte sich eine Holzlatte, die er offenbar von einer nahegelegenen Baustelle entwendet hatte. Damit schlug er gegen den Außenspiegel eines Autos. Dabei verletzte er sich jedoch selbst so schwer, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.

Kurze Zeit später verließ er die Klinik jedoch und kehrte gegen 2 Uhr in die Schinkelstraße zurück. Dort klingelte er erneut bei dem 29-Jährigen - und gab sich diesmal als Polizist aus. Der Anwohner ließ ihn jedoch draußen stehen und rief die echte Polizei. Die Beamten kontrollierten den 23-Jährigen und stellten bei ihm mehrere verschreibungspflichtige Medikamente fest. Diese hatte er zuvor offenbar aus der Klinik entwendet. Zudem wies er einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille auf. Die restliche Nacht verbrachte er schließlich in Polizeigewahrsam.