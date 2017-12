Bärbel Eitner bleibt Vorsitzende

Schönwalde-Glien (MOZ) Bärbel Eitner, Ortsvorsteherin von Pausin und stellvertretende Vorsitzende der Gemeindevertretung, bleibt Vorsitzende des SPD-OrtsvereinsSie wurde jüngst während einer Mitgliederversammlung im Amt bestätigt. Ihr Stellvertreter bleibt Wilfried Seiring. Er ist auch Fraktionsvorsitzender in der Gemeindevertretung. Neu im Vorstand ist Barbara Ziegner als zweite stellvertretende Vorsitzende. Nach den Wahlen wurde aber auch die aktuelle Situation der Partei diskutiert.

"Der schonungslose kritische Blick über die Positionen der SPD im Kreis, im Land und auf Bundesebene ist die Voraussetzung dafür, dass sich Fehler nicht wiederholen. Niederlagen müssen analysiert werden. Wir im Ortsverein sehen aber unsere Aufgabe vor allem bei der Unterstützung der Bürger, bei den vielen Aufgaben in der Gemeinde, sei es beim öffentlichen Nahverkehr, seien es Fragen der Sicherheit oder der Hilfe bei der Bewältigung des Alltags. Die großen Ziele von Solidarität und Gerechtigkeit sollten tagtäglich im Umgang auch mit dem Nachbarn eine Rolle spielen. Vor Ort einander vertrauen ist die Grundlage für das Erreichen größerer Ziele", meinte Sering im Nachgang der Versammlung. Eitner verpflichtete während ihrer Rede die Mitglieder zu Solidarität und zum Einsatz für das Gemeinwohl. Gewählt wurden weiterhin Kassierer René Beier, dem vorher einstimmig Entlastung erteilt wurde und dem die Anwesenden einstimmig erneut das Vertrauen aussprachen. Der Bankangestellte biete die Gewähr für den "seriösen und verantwortungsvollen Umgang mit den Finanzen". Beisitzer sind nun Yvonne Hartley, Dr. Katrin Düring, Elke Maaß und Professor Manfred Heß. "Ihre vielfältigen beruflichen Erfahrungen und ihr Rückhalt in der Bevölkerung sind die Garantie dafür, dass sie sich für die demokratischen und sozialen Ziele unserer Partei einsetzen", so Seiring.