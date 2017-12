Frankfurter gewinnen elf Medaillen beim Finale der Athletikgala

Torsten Bergk

Schwedt (MOZ) Das Finale der Athletikliga findet immer traditionell zum Ende des Jahres statt. Ausrichter war dieses Mal der TSV Blau-Weiß 65 Schwedt. Die Nachwuchs-Gewichtheber aus Frankfurt konnten insgesamt elf Medaillen aus der Uckermark mit an die Oder bringen.

Für das Finale der Athletikliga hatten sich nach zwei Durchgängen im Vorfeld aus der Südgruppe sechs Sportler des USC Viadrina und zwölf Aktive des ASK qualifiziert. In Schwedt trafen sie nun auf die Besten aus der Nordgruppe. In verschieden athletischen Disziplinen sowie im Reißen und Stoßen sollten an diesem Tag die Besten aus dem Land Brandenburg in den Altersbereichen Kinder-C (bis Jahrgang 2009), Kinder-B (07), Kinder-A (05) und den Schülern (02) ermittelt werden.

Bei den Jüngsten dominierte Finn Urban vom USC Viadrina. Mit 508,38 Punkten Endstand konnte er sicher die Goldmedaille bei den Kindern-C mit nach Hause nehmen. Dabei überzeugte er besonders im 10-Meter-Umkehrsprint mit 6,22 Sekunden und im Schocken mit 8,40 Meter. Bronze ging an Konrad Schulz (ASK) und der 4. Platz an Lenny Deutschmann (USC).

In der nächsthöheren Altersklasse Kinder-B holte sich Ronja Voigt vom ASK Silber. Sie musste der Starterin vom TSV BW 65 Schwedt Respekt zollen, die souverän den Sieg holte. Bei den Jungen ging der Sieg an die TSG Angermünde. Silber holte sich Nils-Jakob Böhme (USC). "Beim Schocken überzeugte er mit 6,50 Metern die Konkurrenz, doch beim Klimmziehen hat er noch sehr viel Luft. Wäre er hier stärker, könnte er auch den Sieger angreifen", erklärte Trainer Daniel Gips nach dem Wettkampf. Philipp Schulz kam auf den undankbaren 4. Platz, Florian Rose (beide ASK) wurde Siebter.

In der Altersklasse Kinder-A überzeugte bei den Mädchen ein weiteres Mal Laura Viol vom USC Viadrina. Sie hatte zum Schluss mehr als 150 Punkte Vorsprung vor der Silbermedaillengewinnerin, aber auch bei ihr war das Ergebnis bei den Klimmzügen nicht zufriedenstellend. Bei insgesamt vier Wiederholungen erkannte das Trainerteam da durchaus Reserven.

Bei den Jungen erkämpfte sich Tom Hauff vom ASK Bronze. Er zeigte insgesamt eine gute Leistung, doch auch hier sind bei den Klimmzügen noch Optimierungen möglich. Die folgenden Platzierungen holten sich Tim Kimmeris (Rang 4) und Niclas Leopold (5/beide ASK).

Die ältesten Teilnehmer des Tages, die Schüler, wurden jeweils in den einzelnen Jahrgängen gewertet (2004 bis 2002). Die Mädchen waren nur im Jahrgang 2004 vertreten, für den Landesverband sollte dies ein Alarmsignal sein. Hier musste Celina Bredow vom ASK nur mit knappen 0,14 Punkten Rückstand die Goldmedaille an Alexandra Engel (SV Motor Eberswalde) abgeben. "Sie hat die Athletik sicher dominiert, die entscheidenden Punkte hat sie beim Reißen und Stoßen verloren. Aber in Zukunft wird dies sicher nicht mehr so sein", sagte ihr Trainer.

Im Jahrgang 2004 präsentierte sich bei den Jungen Fabien Bohm vom ASK in guter Form. Fast in allen zu bewältigen Disziplinen dominierte er das Starterfeld und holte sich Gold. Jeremy Grießmann vom USC Viadrina brauchte sich mit seiner Leistung nicht zu verstecken, auch wenn es nur zu Bronze reichte. Wenn er noch bessere Leistungen und Werte in der Athletik zeigt, könnte er auch beim Kampf um Gold mit eingreifen. Einen vierten Platz konnte Drago Siegert vom ASK mit nach Frankfurt holen.

Im Jahrgang 2003 war aus Frankfurter Sicht nur Justin Eckenigk (ASK) am Start. Für ihn reichte es für den 5. Rang.

Beim ältesten Jahrgang (2002) war aus der Oderstadt kein Teilnehmer dabei, was nach dem insgesamt erfolgreichen Abschneiden beim Finale der Athletikliga ein großer Kritikpunkt bei den Frankfurter Verantwortlichen war.