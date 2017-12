PCK-Verein lässt Mitglieder auf dem Trockenen rudern

Susanne Mey

Schwedt (MOZ) Mit einem Nikolaus-Ergometerrudern - einer internen Vereinsmeisterschaft - beendeten die Ruderer und Kanuten des Vereins Wassersport PCK Schwedt das Wettkampfjahr. Beim gemütlichen Beisammensein der erschöpften Wettkämpfer, Freunde und Eltern klang der Tag aus.

Auf den Ruderergometern waren etwa 70 Sportler der Special-Olympics, Kanuten und Ruderer am Start. Der Größe und dem Alter entsprechend wurden unterschiedliche Distanzen absolviert. Die Streckenlänge bei den Jüngsten betrug 100 Meter, während die neun- bis Elfjährigen 250 Meter bewältigen mussten. Ab der Altersklasse zwölf wurde dann die Distanz von 500 Meter gefahren.

Bei einer Vielzahl an spannenden Rennen wurden einige persönliche Bestleistungen aufgestellt. Besonders eng ging es im Rennen der Männer zu. Hier siegte Sebastian Girke in 1:28,4 min vor Rainer Göllnitz in 1:28,6 min. Die schnellste 500-Meter-Zeit ruderte Moritz Schlomsky bei den Junioren B in 1:27,1 min.

Ein Dankeschön geht an die Organisatoren und Helfer aller Abteilungen, die zu einem schönen Nachmittag und reibungslosen Ablauf beigetragen haben und an die PCK Raffinerie, welche die Preise für alle kleinen und großen Teilnehmer zur Verfügung stellte.

Die Vereinsmeisterschaft war der letzte Wettkampf des Jahres. Weiter geht es am 3. März mit der Landesmeisterschaft im Ergometerrudern, die in der Sporthalle "Neue Zeit" in Schwedt ausgetragen wird.

Im Dezember nahmen Schwedter Ruderer aber noch an drei weiteren Ergometerwettkämpfen unterschiedlichster Art und Wertigkeit teil. Dazu gehörten der 23. Nikolaus-Ergometercup beim SCBK und die 21. Berliner Indoor Rowing Open. Beim Ergometerrudern des SCBK Berlin starteten die jüngsten PCK-Ruderer. Hier wurden durch die Schwedter gute Mittelfeldplätze erreicht und viele neue Bestzeiten aufgestellt.

Beim 21. Berliner Indoor Rowing Open im Kuppelsaal des Olympiaparks Berlin ging Nora Beutel bei den Juniorinnen B (15/16 Jahre) über die 1500-Meter-Strecke als erste an den Start. Sie belegte einen guten zweiten Platz in neuer persönlicher Bestzeit von 5:29,2 min. Es folgte Tim Rußbült bei den Leichtgewichten in der gleichen Altersklasse, welcher den zwölften Platz erreichte. Im Rennen der Jungen AK13/14 gewann Tim Wiese Bronze in einem Feld mit 31 Teilnehmern. Den Abschluss machten die Masters-Ruderer der AK 50 bis 54 Jahre, wo Frank Klawonn und Rainer Göllnitz an den Start gingen. Am Ende belegten sie die Plätze 3 und 4.