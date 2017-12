"Ich spiele jedes Spiel am Rand mit"

Dirk Schaal

Finowfurt (MOZ) Mit einem neuen Trainer sind die Verbandsliga-Handballerinnen des Finowfurter SV in die Schlussphase der Hinrunde gestartet. Dirk Menzel betreut nun die Frauen, die sich mit Platz sieben in der Tabelle nicht da wiederfinden, wo sie gern stehen würden.

Nachdem Michael Wolff vom ehemaligen zweiköpfigen FSV-Trainerteam nach dem Rücktritt von Torsten Raeck als Spielertrainer bei den Brandenburgliga-Männern des 1. SV Eberswalder tätig wurde und Guido König gesundheitsbedingt aufhören musste, hatten die Frauen ein Trainerproblem.

Wie man es heutzutage so macht, starteten die Finowfurterinnen einen Hilfeschrei bei Facebook - Trainer gesucht. Der Werneuchener Dirk Menzel las diesen Text und meldete sich daraufhin. "Das hörte sich interessant an und da habe ich mal nachgefragt", sagte der 50-Jährige. Die Frauen luden ihn daraufhin zu einem Probetraining ein, das Dirk Menzel mit Bravour absolvierte. "Es passte alles", sagte der neue Coach danach und genauso empfanden es auch die FSV-Frauen.

Die Trainerkarriere von Dirk Menzel begann vor 18 Jahren im Werneuchener Jugendbereich. Weitere Stationen waren Fredersdorf, Neuenhagen und zuletzt Altlandsberg, wo er mit der zweiten MTV-Frauenmannschaft in der Ostsee-Spree-Liga spielte und mit der A-Jugend weiblich in der Brandenburgliga. Danach machte er eine einjährige Pause.

"Ich bin ein Trainer, der spielt jedes Spiel am Rand mit und danach bin ich meist heiser", sagte Menzel über sich selbst. In der Mannschaft sieht er viel Potenzial. "Es sind noch sehr junge Spielerinnen dabei, die ich eigentlich vom Leistungsvermögen eher in der Brandenburgliga sehe", sagte der Coach. Diese Saison sieht er einen Platz in der oberen Tabellenhälfte als realistisch an und danach ist der Aufstieg ein Thema.