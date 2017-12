Wundertüte der Liga kommt

Georgios Tsapanos

Altlandsberg (MOZ) Die Drittliga-Handballerinnen des MTV Altlandsberg stehen in ihrem letzten Spiel in diesem Jahr noch einmal vor einer großen Herausforderung, denn die Gegnerinnen der HSG Jörl DE Viöl geben große Rätsel auf. Der Anwurf in der Erlengrundhalle erfolgt Sonnabend um 19.30 Uhr.

Jetzt ist bei den Gastgeberinnen noch einmal Charakter gefordert: Die Altlandsberger Handballerinnen haben zuletzt gegen alle drei Mannschaften, die allesamt in der Tabelle hinter ihnen platziert sind und damit auf den Abstiegsplätzen, gewonnen. Der Bonuspunkt aus dem 26:26 beim amtierenden Meister TV Oyten war in doppelter Hinsicht wichtig. Zum einen rechnerisch, zum anderen wegen der couragierten Art und Weise, wie dieser Zähler erkämpft wurde. So kommt es, dass die Grün-Weißen, die so außergewöhnlich schlecht in die aktuelle Saison gestartet waren, nämlich mit drei Niederlagen in Folge, seit nun ebenfalls drei Spieltagen keine Partie mehr verloren haben.

Es wäre in jeder Weise gut, diese positive Serie auch gegen die HSG Jörl DE Viöl nicht abreißen zu lassen und sich mit einem positiven Vorzeichen in die Weihnachts- und Winterpause zu verabschieden.

Zugegeben, es gäbe einfachere Gegnerinnen als die Handballerinnen aus Nordfriesland, um dieses Ziel zu erreichen. Nicht nur, weil die HSG Jörl DE Viöl (gespielt wird in Viöl, in der Nähe von Husum gelegen, das DE steht für Doppeleiche) derzeit auf Rang sechs des Gesamtklassements und dementsprechend mit 13:7 Punkten deutlich besser dasteht als die MTV-Akteurinnen. Vor allem, da die Norddeutschen (neben Harrislee und Owschlag-Kropp-Tetenhusen der dritte Drittligaverein in unmittelbarer Nachbarschaft) sich im bisherigen Saisonverlauf als einigermaßen unberechenbar erwiesen - eine Art Wundertüte also.

Beispiele gefällig? Die Schützlinge von Trainer Thomas Blasczyk schlugen zu Beginn der Serie Buxtehude II in Buxtehude mit 30:27 und verloren gleich am Wochenende darauf vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger und Neuling Wattenbeck knapp mit 26:27. Überhaupt, da wären noch die Auftritte in den Heimspielen. Aus ihren ersten vier Auftritten in Viöl kann die HSG gerade mal einen einzigen Punkt behalten (ein 31:31 gegen Oyten), um in der vergangenen Woche ausgerechnet gegen den FHC den ersten Heimsieg zu feiern und damit dem geografischen Nachbar Harrislee die Tabellenführung zu sichern.

"Ist doch ein wundervolles Omen", scherzt MTV-Coach Sebastian Grenz im Vorfeld. "Immer wenn Viöl zu Hause verloren hat, haben sie auswärts alles gewonnen. Zuletzt in Serie gegen Henstedt-Ulzburg, Schwerin, Travemünde und Stade. Da ist es schön, dass sie gegen Frankfurt gewonnen haben. Statistisch haben sie damit schon gegen uns verloren." Praktisch aber eben noch lange nicht. Sebastian Grenz weiß, was für eine gefährliche, da sehr gut ausgebildete Mannschaft am Sonnabend in der Erlengrundhalle die Visitenkarte abgeben wird. Und natürlich haben auch die Mädels aus dem Norden wenig bis gar keine Lust, zwölf Stunden auf der Autobahn zu verbringen, um sich mit einer Niederlage im Gepäck in den Vorweihnachtsstress zu stürzen.

"Diese letzte Begegnung des Jahres wird uns noch einmal alles abverlangen", betont der Altlandsberger Übungsleiter. "Mit irgendetwas-ausklingen-lassen, hat das wahrlich nichts zu tun. Wir haben vor, unseren Fans und uns selbst zum Jahresabschluss noch mal ein schönes Spiel zu schenken. Die Mädels sind hoch motiviert. Natürlich machen uns die Ausfälle von Lavinia Potersai und Josefine Dähne zu schaffen und Melanie Wüstner arbeitet nach ihrer überstandenen Erkrankung noch an ihrer Form, aber Bange machen, gilt nicht. Unsere Fans können sicher sein, dass wir uns noch mal zu 100 Prozent reinhängen werden, um die letzten zwei Punkte des Jahres zu Hause zu behalten."