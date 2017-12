Neuwahlen beim FSV Union

Martin Ramos

Fürstenwalde (MOZ) Die Mitglieder des FSV Union Fürstenwalde haben einen neuen Vorstand gewählt. Zugleich wurden Satzungsänderungen und einige Neuerungen auf der 15.Versammlung beschlossen.

Bevor es mit der Tagung los ging, traf sich die Jugendabteilung, um die eigene Jugendordnung aufzulösen. Nachdem Jutta Widlak und Mitsch Rieckmann die Berichte verlesen hatten, richtete Präsident Hans-Ulrich Hengst noch einige Worte an die Anwesenden. Er unterstrich die Wichtigkeit der erneuten Eingliederung in den Gesamtverein. Im Anschluss folgte die Abstimmung. Die Mitglieder votierten einstimmig dafür.

Bei der nachfolgenden Vereinstagung, der 79 Mitglieder beiwohnten, wurde bereits unter Punkt 3 die Satzung geändert. Nach einigen Ausführungen des Präsidenten sowie Anmerkungen und Fragen aus der Runde wurden die gravierenden Änderungen mehrheitlich beschlossen. So wurden der Jugendvorstand in den Vorstand integriert, Positionen im Vorstand neu geordnet und hinzugefügt sowie einige Sätze neu formuliert oder gestrichen.

Nach der ausführlichen Berichterstattung des Präsidenten über die Senioren-Mannschaften und Schiedsrichter gaben Rieckmann noch über die Jugendabteilung und Christian Mlynarczyk über die Kassenprüfung Auskunft. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet, der Weg war frei für Neuwahlen.

Ausgeschieden aus dem bisherigen Vorstand sind Gunnar Meissner (1. Vorsitzender), Peter Heinrich (Sportlicher Leiter) und Sandy Lehmann (Jugendleiterin). In ihre alten und neuen Posten wurden gewählt: Hans-Ulrich Hengst (Präsident), Frank Quandt (Vizepräsident), Manuela Patze (Geschäftsführerin Finanzen), Sven Baethge (Geschäftsführer Sport) und Mitsch Rieckmann (Pressesprecher). Durch die Integration der Jugend in den Vorstand wurden auch drei weitere Positionen geschaffen. Frank Bellach (Jugendleiter), Bodo Stoecker (Stellvertreter) und Jutta Widlak (Kassenwart) kümmern sich um die Belange der Jugend.

Als externe Position wurde auch noch ein Sportlicher Leiter für den Nachwuchs gewonnen. Michael Pohl übernimmt ab sofort dessen Geschicke. "Ich freue mich auf die Aufgabe. Ich will es richtig machen und mit Herzblut für die Sache arbeiten. Dabei wird es bestimmt auch Reibereien geben, aber ich bin überzeugt, dass der FSV Union Fürstenwalde es verdient hat, im Nachwuchs besser dazustehen", erklärte Pohl.

Zum Ende hin berichtete Präsident Hengst über die prächtige Entwicklung der Sportstätte im Friesen-Stadion. So das geschaffene Licht, die Errichtung des Nachwuchsstadions und die notwendige Aufstellung der Tribüne und des Dachs, das für das Frühjahr vorgesehen ist. Nach rund zweieinhalb Stunden endete die Mitgliederversammlung im Raum Berlin des Hotels "Kaiserhof" in Fürstenwalde.

Dem FSV Union gehören gegenwärtig rund 400Mitglieder an. Der Verein hat in der laufenden Saison 20Fußball-Mannschaften in den Spielbetrieb geschickt. Den Hauptanteil daran bilden 14Nachwuchsteams - darunter drei bei den Mädchen. Dazu kommen die Frauen (Landesliga), zwei Männer-Teams (Regionalliga Nordost und Landesliga Süd) und drei bei den Senioren.