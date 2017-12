Sportler des Jahres 2017 in Oder-Spree gesucht

Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Jetzt geht es los: Die Suche nach den "Sportlern des Jahres" im Landkreis Oder-Spree beginnt. Aufbauend auf Bewährtes wird es diesmal einige Neuerungen geben. Die Wichtigste: Der Landkreis, der Kreissportbund und die Märkische Oderzeitung haben in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Oder-Spree und dem Fürstenwalder Erlebnisbad Schwapp eine gemeinsame Auszeichnung vorbereitet.

Mit dem neuen Mindestalter von 16Jahren werden wie gehabt Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres von Oder-Spree gesucht. Dazu kommt die neue Kategorie Nachwuchssport (jünger als 16 Jahre), bei der insgesamt neun Kandidaten - egal ob Jungen, Mädchen oder Mannschaften - in einer gemeinsamen Liste zur Abstimmung stehen.

Nebenstehend werden die von einer Jury aus den Vorschlägen der Sportvereine ausgewählten Kandidaten aller Kategorien im Kurzporträt vorgestellt. Ab der nächsten Woche werden dann die Stimmzettel in der MOZ veröffentlicht, auf denen Sie, liebe Leserinnen und Leser, ihre Wahl treffen können - jeweils eine Stimme in jeder Kategorie spätestens bis zum 19.Februar 2018.

Alle 36Kandidaten in den vier Kategorien werden wie immer in der Märkischen Oderzeitung vorgestellt. Die Ergebnisse der Sportlerwahl und deren Sieger sowie der oder die Gewinner im Ehrenamt, für die es die "Medaille für besondere Verdienste im Sport" vom Landkreis gibt, werden am 23.Februar 2018 im Beeskower Schützenhaus auf einer Auszeichnungsveranstal-tung präsentiert.

Neu ist dann auch der Name Sportempfang. Ebenso der Tag der Ehrung, die im Gegensatz zu den vorigen Jahren nicht an einem Sonnabend, sondern an einem Freitagabend über die Bühne gehen soll. Aber bis dahin ist noch viel Zeit, jetzt geht es erst einmal darum, sich die persönlichen Favoriten auszuwählen und für sie zu stimmen.