Spendenkonto für Gorzów eingerichtet

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Stadt Eberswalde hat ein Spendenkonto eingerichtet, auf dem Geld für den Wiederaufbau des Turms der Kathedrale in Gorzów (Polen) gesammelt wird. Das hat Nancy Kersten, Leiterin des Bürgermeisterbereichs im Rathaus, am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung mitgeteilt. In der Kathedrale der Eberswalder Partnerstadt war es am 1. Juli 2017 während des Festgottesdienstes zur 760-Jahr-Feier zu einem Großbrand gekommen.

Eberswaldes Stadtverordnete begrüßen es ausdrücklich, dass es ein Spendenkonto gibt, lehnen es aber mehrheitlich ab, Geld aus dem kommunalen Haushalt zur Verfügung zu stellen.

Sparkasse Barnim, IBAN: DE97170520002510010002, BIC: WELADED1GZE, Verwendungszwech: Spende für Kathedrale in Gorzów