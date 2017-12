Knappe Mehrheit für den Haushalt

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen (MOZ) Die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen hat am Donnerstagabend mehrheitlich den Haushalt für das Jahr 2018 beschlossen. Er hat ein Volumen von 14,5 Millionen Euro.

Kämmerin Astrid Fährmann hatte in ihren einleitenden Worten betont, dass die Stadt Werneuchen im kommenden Jahr im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 93 000 Euro rechnen kann. Auch die Prognose bis 2020 sehe erstmal gut aus, so die stellvertretende Bürgermeisterin. Sie erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass der Haushalt für dieses Jahr nicht gedeckt war, die Aufwendungen lagen höher als die Erträge.

Fährmann stimmte die politisch Verantwortlichen in Werneuchen zudem auf neue finanzielle Belastungen ein. So gebe es in der brandenburgischen Landespolitik den Plan, das dritte Kita-Jahr beitragsfrei zu stellen. Für die Kommunen gebe es lediglich einen pauschalen Kostenausgleich. "Darüber hinaus soll der Erzieherschlüssel beim Hort verbessert werden", so die Kämmerin. Auch in diesem Fall sei nur mit der Überweisung einer Pauschale zu rechnen.

Neue Herausforderungen kommen nach Auffassung von Astrid Fährmann auch auf die Kommune durch die Änderungen in der Landesplanung zu. "Wir sind nun Siedlungsachse", so die Hüterin der Stadtkasse. Damit seien jahrelange "Knebel gefallen". Aber: "Unter dem Wachstum kann man auch leiden". Die Infrastruktur müsse deshalb in den nächsten Jahren stetig ausgebaut werden. Dies betreffe Straßen, aber auch Kindertagesstätten und Schulen. Das habe wiederum zur Folge, dass die finanziellen Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Anlagen und Einrichtungen steigen, so die städtische Kämmerin.

Der Haushalt für 2018 hat ein Volumen von 14,5 Millionen Euro und ist damit "so hoch wie noch nie". Im investiven Bereich stehen 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Summe resultiert teilweise aus den Überschüssen des Ergebnishaushaltes, 160 000 Euro wurden aus der Rücklage entnommen.

Astrid Fährmann rechnete den Stadtverordneten vor, dass die Kommune mehr als sechs Millionen Euro für den sozialen Bereich ausgeben wird. Dazu gehörten die zwei Schulen, sechs Kindertagesstätten, die Sport- und Spielplätze und nicht zuletzt die Unterstützung der Vereine. "Weniger als die Hälfte der Summe ist durch entsprechende Erträge gedeckt", betonte die stellvertretende Rathauschefin.

Zu den geplanten Investitionen gehört die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Seefeld, für die fast 170 000 Euro in 2018 vorgesehen sind. In den beiden darauffolgenden Jahren hat die Kämmerin in der Finanzplanung dafür insgesamt weitere 400 000 Euro eingeplant. Der Anteil der Kommune am Bahnübergang Birkenweg beträgt 50 000 Euro, für die beginnende Entwässerung in Stienitzaue stehen 140 000 Euro im Haushaltsplan. Fast 125 000 Euro wird der touristische Begegnungspunkt Löhme kosten, für die Planung der Erweiterung der Grundschule im Rosenpark sollen 20 000 Euro eingesetzt werden.

Weitere geplante Vorhaben sind: Neugestaltung des Spielplatzes der Kindertagesstätte Schönfeld (130 000 Euro), das Multifunktionale Mehrgenerationenhaus (245 000 Euro), der Gehwegbau in Weesow (Anger/Siedlungsstraße mit 130 000 Euro), die Erneuerung der Schieberschächte am Löhmer Haussee (75 000 Euro) sowie die Entwässerung der Pommernstraße (40 000 Euro).

Die Hebesätze für die Grundsteuern A beziehungsweise B bleiben in Werneuchen auch 2018 unverändert. Sie betragen 300 Prozent (für forst- und landwirtschaftliche Betriebe) und 350 Prozent (für Grundstücke). Der Hebesatz für die Gewerbesteuer liegt weiterhin bei 330 Prozent.

Abschließend stimmte Astrid Fährmann die Stadtverordneten für den Zeitraum bis 2020 aber doch noch auf mögliche hohe finanzielle Belastungen ein. Man werde angesparte Mittel einsetzen sowie Kredite in bisher nicht gekannter Höhe aufnehmen müssen. Dabei könnte es sich durchaus um Summen zwischen fünf und zehn Millionen Euro handeln. "Finanziell mache ich mir schon Sorgen", gestand die Kämmerin und blickte auf die Jahre zurück, in denen die Stadt mit einem Haushaltssicherungskonzept arbeiten musste.

Der Beschluss fiel dann denkbar knapp aus, lediglich zehn Stadtverordnete votierten vor den zahlreichen erschienenen Einwohner im "Adlersaal" für das wichtigste Dokument einer Kommune. Sieben Mitglieder des Gremiums verweigerten dagegen ihre Zustimmung. Bürgermeister Burkhard Horn hatte zuvor eine namentliche Entscheidung beantragt.

Die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung musste um 22 Uhr abgebrochen werden. Zwar stellte die Linken-Fraktion den Antrag, die Beratung fortzusetzen, dies wurde jedoch von der Mehrheit der Gremiumsmitglieder abgelehnt. Die weiteren Tagesordnungspunkte werden nun am Donnerstag, 21. Dezember, behandelt. Beginn ist um 19 Uhr im Adlersaal.