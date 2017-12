Rendezvous mit Namenspatron

Ingo Mikat

Seelow (MOZ) Seit 2009 führen die Schüler der Bertolt-Brecht-Oberschule der Stadt anlässlich jährlicher Präsentationstage auch Kulturprogramme auf. Am Donnerstagabend zeigten sie unter dem Motto: "Brecht trifft Brecht" eine bunte Revue mit Szenen, Texten, Liedern und Filmen.

Die Leiterin der Schule, Barbi Bida, freute sich in einer kurzen Begrüßungsansprache in der Turnhalle über großen Gästeandrang und wünschte viel Vergnügen bei der folgenden Aufführung. Das unter der Regie des Lehrers für WAT und Musik, Patrick Lyks, einstudierte Programm startete mit einem Lied des von Carola Hoff geleiteten Schulchors. Anschließend begann eine genial erdachte Rahmenhandlung der Revue.

In mehreren in der Gegenwart spielenden Szenen begegnete Bertolt Brecht, dargestellt von Neboisa Stanojevic, fiktiv einer Schülerin der Schule, deren Rolle Dshamila Bengs übernahm. In ihren Dialogen tauschten die beiden Darsteller Schilderungen ihrer Lebensumstände und Fragen humanistischer Lebensweise aus.

Weitere Akteure des Programms erinnerten an die biographischen Lebensstationen von Brecht und seine viele Jahre andauernde Flucht aus Deutschland vor den alle Andersdenkenden verfolgenden Faschisten. In der Rolle der Schülerin stellte Dshamila Bengs Bertolt Brecht schließlich unter der Überschrift: "Wir sind Brecht" die von ihr besuchte Bildungseinrichtung - die Oberschule Seelow - mit ihren vielfältigen Lern- und Freizeitangeboten vor.

Weitere Mitspieler schilderten Projekte und außerschulische Aktivitäten, unter anderem ihre Erlebnisse auf einer Reise nach England. Ihren anschaulichen Bericht illustrierten Lichtbilder von den beeindruckenden weißen Felsen der Küste Dovers und den Klippen von Beachy Head. In folgenden Szenen informierten Schüler auf spielerische Weise über die in diesem Jahr von ihnen behandelte Thematik der Reformation und diskutierten Verdienste des Reformators Martin Luther. Selbst ein Dank an alle Unterstützer, Partner und Sponsoren der Schule fand in ihrer Revue einen angemessenen Platz. Besonders viel Beifall erhielt schließlich der Chor der Schule für das mit Temperament vorgetragene Lied "Pendel" von Yvonne Catterfield.

Michelle Nell aus der Klasse 9c begeisterte mit einer überzeugenden Rezitation eines Poetry Slam Textes. Unter Leitung von Ole Junge hatten zudem mehrere Mädchen das schwere französische Lied "Je Vole" einstudiert. Der Theaterpädagoge der Schule dirigierte auch einen von einem Film begleiteten Rap der Schüler über ihr Schulprojekt: "Arche". Im Refrain sangen die Jugendlichen: "Für das Glück muss man tiefer graben ...".

Das Publikum, mit dabei auch Seelows Bürgermeister Jörg Schröder, dankte für die interessante, abwechslungsreiche Revue mit herzlichem Beifall. Anschließend konnten sich die Gäste der Aufführung an Präsentationsständen im Schulhaus nochmals detailliert über Projekte und Vorhaben dieses Schuljahres informieren.