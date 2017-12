Wehrführung wieder komplett

Kerstin Unger

Pinnow (kun) Vier Monate nachdem sich Mario Soldanski beruflich veränderte und seine Funktion niederlegte, hat das Amt Oder-Welse eine neue Wehrführung. Einer der Bewerber auf die ausgeschriebene Stelle des Amtswehrführers war Oliver Markwart von der Landiner Ortswehr. Er ist seit 1994 Feuerwehrmann und hat alle Ausbildungen bis zum Zugführer absolviert, arbeitet auf dem Bauhof und ist Löschgruppenführer für die Tagesbereitschaft. Alle Instanzen von den Führungskräften der Amtswehr bis zum Kreisbrandmeister standen seiner Ernennung positiv gegenüber, berichtete der Amtsdirektor dem Amtsausschuss, der ihm das Vertrauen aussprach. Der Stellvertretende Wehrführer Wolfgang Grösch, der bisher mit Henri Schwarz die Aufgaben vorübergehend übernommen hatte, freute sich, dass ein Mann aus den eigenen Reihen gewonnen wurde. Oliver Markwart wird auch die Stelle des Sachbearbeiters für Brandschutz in Amt einnehmen und besucht derzeit schon einen Verwaltungslehrgang.

An diesem Abend stellte der Amtsdirektor auch den Beschlussatrag an den Amtsausschuss, die Auseinandersetzungsvereinbarung zwischen der Stadt Schwedt und dem Amt abzulehnen und damit auch den Amtsaustritt Schönebergs. Zuvor hatte Detlef Krause Ausführungen zum aktuellen Stand der Verhandlungen gemacht, die bis zur Versendung der Sitzungsunterlagen noch nicht vorgelegen hatten. Er rekapitulierte alle Schritte, die seit dem Austrittsbeschluss der Gemeindevertretung Schöneberg folgten und den Schriftverkehr mit der Stadt Schwedt. Dass der geplante Termin der Eingemeindung nicht eingehalten werde, läge an einer Fehleinschätzung der rechtlichen Situation, sagte er. Aus sachlichen Gründen gebe es noch kein Ergebnis.

Die Diskussion nahm gerade Fahrt auf, als Sven Golling als Vertreter Schönebergs für ein jähes Ende sorgte. "Die Gemeindevertretung Schöneberg wird sich Rat suchen und bekommt ihn vom Landrat", sagte er und bat den Amtsausschuss, die Beschlussvorlage nicht zu beschließen. Daraufhin sah sich Wolfgang Grösch in seiner Entscheidung bedroht und stellte den Antrag zur Geschäftsordnung, den Beschluss ohne weitere Diskussion zu fassen. "Soll der Landrat entscheiden", sagte er.

Mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung stimmte der Amtsausschuss mehrheitlich für die Vorlage des Amtsdirektors.