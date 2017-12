Neue Polizeiwache soll Kriminalität eindämmen

dpa

Berlin (dpa) Allein die Menschenmassen, die täglich den Alexanderplatz überqueren, locken Kriminelle an. An Konflikten und Zusammenstößen herrscht kein Mangel. Mehr Polizei soll helfen. Sie hat dort jetzt sogar eine eigene Wache.

Um die Kriminalität auf dem Alexanderplatz zurückzudrängen, hat die Polizei dort ihre seit längerem geplante neue Wache eröffnet. Mehrere Polizisten begannen am Freitag ihren Dienst. Auf Grundlage eines neuen Konzepts wollen die Berliner Polizei, die Bundespolizei und das Ordnungsamt des Bezirks Mitte zusammenarbeiten. Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsident Klaus Kandt kündigten eine verstärkte Präsenz der Sicherheitskräfte nicht nur in der Wache, sondern auch durch mehr Streifen in der Umgebung an.

Ab Samstag will die Polizei zudem die kürzlich neu angeschaffte mobile Videotechnik einsetzen. Ein Anhänger mit einem Hochleistungs-Kamerasystem soll auf dem Alexanderplatz aufgestellt werden. In der folgenden mehrmonatigen Testphase kommen dann auch andere Orte wie die Warschauer Brücke, das Kottbusser Tor, der Hermannplatz und der Leopoldplatz dran.

Die neue Polizeiwache, ein moderner und transparenter Fertigbau, steht nahe der Weltzeituhr und ist von allen Seiten gut sichtbar. Es gibt fünf Arbeitsplätze: drei für die Landespolizei sowie je einen für Bundespolizei und Ordnungsamt. Das grau-blaue Gebäude mit einer Fläche von etwa 70 Quadratmetern wurde in 99 Tagen errichtet und kostete eine Million Euro.

Die "Alex"-Wache soll an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr besetzt sein; dazu kommen die zusätzlichen Streifengänge. Dafür sind allein bei der Berliner Polizei zunächst 20 Personalstellen geplant. Auch das Ordnungsamt bekam für den Bereich nach Angaben der mitregierenden Grünen acht neue Personalstellen.

Zum Schutz gegen mögliche Randalierer hat der Fertigbau Fenster aus Sicherheitsglas. An den vier Ecken hängen Videokameras, die in alle Richtungen schwenkbar sind und Bilder auf einen großen Bildschirm im Innern übertragen. Zur Sicherung des Gebäudes sind solche Kameras erlaubt, gefilmt werden darf wegen des Datenschutzes aber nur innerhalb von einem Meter ringsum das Gebäude. Daran werde man sich halten, hieß es bei der Polizei.

Geisel warnte vor verfrühten Erwartungen: "Ich denke, dass wir ein bis zwei Jahre intensive Arbeit brauchen, um die Sicherheit hier Stück für Stück zu verbessern." Zunächst könnten die Zahlen der registrierten Straftaten auf dem Alexanderplatz auch ansteigen, weil möglicherweise mehr Opfer von Taschendieben oder Gewalttätern in der neuen Polizeiwache Anzeigen erstatten würden. Das sei aber durchaus gewollt.

Im vergangenen Januar sei er nachts allein über den Alexanderplatz gelaufen, erzählte Geisel. Das habe ihm "die Augen geöffnet". Auch die Anwohner und Geschäftsleute hätten ihm gesagt: "Hier muss sich etwas ändern." Mehr Polizei und "Repression" reiche aber nicht aus. Daher seien auch mehr Sozialarbeiter im Einsatz und es gebe zusätzliche Beleuchtung.

Polizeipräsident Kandt sprach von einem "freundlichen Ort" mit Ausstrahlung, den die Menschen aufsuchen sollten. Es gehe um "maximale Transparenz, schnelle Einsatzfähigkeit und Bürgernähe rund um die Uhr". Eine eigene Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gibt es für den Alexanderplatz bereits.

Bis zu 300 000 Menschen passieren den Alexanderplatz täglich. Besonders im großen Bahnhof und am Fuß des Fernsehturms kommt es gerade nachts immer wieder zu Schlägereien und Diebstählen. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei 7820 Straftaten. Der größte Teil waren Taschen- und Ladendiebstähle. In diesem Jahr sanken die Zahlen etwas.