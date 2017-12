Warnsignale zum Jubiläum

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Kommunalgemeinschaft Pomerania hat zur Feier ihres 25-jährigen Jubiläums an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt ungewöhnlich kritische Töne angeschlagen. Die laufende Förderperiode für grenzüberschreitende Projekte sei ein Sorgenkind, so Präsident Alexander Badrow.

Vor dem Festakt mit Reden, Grußworten und Bühnenprogramm hatte der Verein eine interne Mitgliederversammlung, die diskutierte, ob sie ihr Schreiben an die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern als Protestbrief oder Positionspapier bezeichnet. Inhaltlich weist der Verein darin auf Verzögerungen, destruktive Diskussionen, intransparente Entscheidungen und eine angespannte Finanzsituation im EU-Förderprogramm Interreg hin. Seit 2014 erlebt die Europaregion einen äußerst schleppenden Start in diese Förderperiode. Einige längst durchgeführte Projekte warten noch immer auf die Gelder, zwischenzeitlich gab es wenigstens Abschlagzahlungen. Andere Projekte warten auf Bewertungen und Entscheidungen in umständlichen Strukturen.

Präsident Alexander Badrow warb dafür, komplizierte Antrags- und Abrechnungsverfahren dringend zu vereinfachen.Die Gemeinschaft von Kommunen, Vereinen, Verbänden, Institutionen und Unternehmen der Grenzregion kann in 25 Jahren eine Vielzahl an erfolgreichen Projekten grenzüberschreitender Zusammenarbeit vorweisen. Die über zwei Jahrzehnte gut entwickelten Beziehungen zwischen den Regionen in Deutschland und Polen seien angesichts der Probleme und Verzögerungen aktuell in eine angespannte Lage geraten.

In seiner Festrede hob Alexander Badrow erfolgreiche Beispiele wie die zahlreichen Projekte der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, die Service- und BeratungsCentren für deutsche und polnische Bürger und den Fond für kleine Projekte hervor. Bei solchen kleinen Projekten wie Feste, Treffen, Sprachunterricht, Turniere oder Konzerte nahmen mehr als 150 000 Menschen teil. "Schon diese Zahl ist ein beeindruckendes Ergebnis", so Badrow, "erst recht, dass sich dabei Menschen trafen, miteinander Zeit verbracht haben und Freundschaften entstanden." Gerade den Wert dieser persönlichen Begegnungen hob auch Tomasz Czuczak vom polnischen Partnerverein in seinem Grußwort hervor. Diese vielfältigen Begegnungen hätten bereits wesentlich dazu beigetragen, dass gegenseitige Stereotype, die noch aus der Zeit des Eisernen Vorhangs rührten, vor allem bei der Jugend abgebaut werden konnten, erklärte der Pole. Angesichts der zunehmenden EU-Skepsis stehe man vor großen Herausforderungen. Er plädierte dafür, die Rolle der gemeinsamen Europaregion Pomerania zu stärken.

An der Veranstaltung im kleinen Saal der Ubs, der auch über die Pomerania gefördert wurde, nahmen rund 100 Vertreter aus Politik und Wirtschaft teil.