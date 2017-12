Ernte fiel ins Wasser

Olav Schröder

Bernau (MOZ) In dem zu Ende gehenden Jahr verzeichnen die Landwirtschaftsbetriebe im Barnim ein schlechteres Ernteergebnis. Dies ist das Fazit des Ernteberichts für 2017, der jetzt dem Landwirtschaftsausschuss des Kreistags vorgelegt wurde.

Es sind jedoch nicht allein die Witterungsbedingungen, die die Ernte in vielen Bereichen schlecht ausfallen lässt. Zusätzlich werden die Betriebe in der Landwirtschaft in erheblichem Maße auch durch Preisschwankungen und die gestiegenen Betriebsmittelkosten für Saatgut, Düngemittel und Diesel belastet.

In schlechter Erinnerung sind die Ende April auch im Landkreis Barnim aufgetretenen Nachtfröste bis zu minus sieben Grad, die die in voller Blüte stehenden Obstkulturen erfrieren ließen. Insbesondere bei Süßkirschen sowie Äpfeln kam es dadurch zu Ernteausfällen. In diesem Bereich sind laut Erntebericht bis zu 90 Prozent der Erträge ausgefallen.

Eigentlich waren für das Jahr 2017 gute Startbedingungen festgestellt worden. In dem milden Winter von 2016 auf 2017 blieben die Kulturen von langen Kältephasen ohne eine schützende Schneedecke verschont. Die sogenannten Auswinterungsschäden durch Kälte, Fäulnis, Luft- oder Wassermangel seien nur in geringem Umfang aufgetreten. Insgesamt war dann aber das Frühjahr für die wärmeliebenden gärtnerischen Kulturen zu kalt. Der Vegetationsbeginn setzte erst zu einem späten Zeitpunkt ein. Die Folge: Im Obstbau wurden trotz der guten Ausgangssituation unterdurchschnittliche Erträge erzielt. Insbesondere der Spätfrost sei in einem solchen Ausmaß vorher nicht bekannt gewesen.

Besser schnitten Erdbeeren ab, allerdings reichte es auch nur zu einer "normalen Ernte". Der Grund: Im Barnim litten sie stärker unter den Witterungsbedingungen als in den Hauptanbaugebieten wie Spreewald-Lausitz und Potsdam-Mittelmark.

Ganz anders die Situation beim Spargel. Die Ernte begann bereits früh und erbrachte laut Erntebericht "gute bis sehr gute Erträge". Damit konnte auch eine höhere Tonnage dieses Edelgemüses für den heimischen Markt bereitgestellt werden als im Vorjahr. Erfreulich sei auch die Erweiterung der Anbaufläche um vier Hektar, auch wenn erst im dritten Jahr des Anbaus mit der Ernte dieses Gemüses begonnen werden kann.

Während der Frost im Frühjahr dem Barnim weitaus stärker zusetzte als anderen Regionen, kam er bei den Starkregen im Sommer glimpflicher davon. Von den langanhaltenden Starkregen-Ereignissen waren vor allem die Landkreise Havelland, Oberhavel und Prignitz betroffen. Acker- und Grünlandflächen im Umfang von 30000 Hektar standen unter Wasser. Die etwas geringeren Auswirkungen im Barnim werden vor allem auf die hier vorherrschenden lehmigen Sandböden zurückgeführt. Grundsätzlich weist der Bericht auf die engen territorial begrenzten Unterschiede hin.

Änderungen haben sich in den zurückliegenden Jahren beim Getreideanbau vollzogen. Der anspruchsvolle Winterweizen sei zur Hauptgetreidearbeit avanciert und habe den Winterroggen als vorherrschendes Getreide abgelöst. Die Erhöhung des Maisanbaus habe sich nicht fortgesetzt. Eine Ausweitung als "besorgniserregende Monokultur" könne somit nicht abgeleitet werden. Auch ein wesentlicher Anstieg bei der Errichtung von Biogasanlagen und damit in der Folge beim Mais sei in naher Zukunft nicht geplant.

Nicht zuletzt weist der Erntebericht auch darauf hin, dass die Landwirtschaft auch im Barnim mehr und mehr wahrgenommen wird. Dies sei an den Erntefesten abzulesen, die von den Dorfvereinen zusammen mit den Landwirtschaftsbetrieben und den örtlichen Feuerwehren organisiert und als Höhepunkte erlebt werden. Beispielhaft werden Groß Schönebeck, Ruhlsdorf, Breydin, Grüntal und Danewitz genannt.