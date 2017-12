Sprechstunden fallen aus

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Im Bürgerzentrum im Brandenburgischen Viertel und im Rathaus finden vorerst keine Sprechstunden zu Angelegenheiten im Bereich Soziales statt. Fragen können schriftlich an das Bürgerzentrum in der Schorfheidestraße 13 gerichtet oder per E-Mail unter quartiersmanagement@eberswalde.de gestellt werden. "Erst wenn die Nachfolge der langjährigen Sozialreferentin Barbara Bunge geklärt ist, werden wir wieder eine Sprechstunde anbieten können", bittet Sozialdezernent Jan König um Verständnis. Natürlich werden Anfragen, die das Bürgerzentrum oder das Rathaus erreichen, beantwortet.

Zur Förderung von sozialen Maßnahmen und Institutionen wird weiter beraten, Ansprechpartnerin ist hier Britta Ladwig, Telefon 03334 64805, E-Mail b.ladewig@eberswalde.de.

Alle Fragen zur Gleichstellung, Behinderung, Senioren und Politik nimmt Katrin Forster-König unter Tel. 03334 64503 oder per E-Mail unter k.forster-koenig@eberswalde.de entgegen.