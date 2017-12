Brandhaus-Odyssee nimmt ein Ende

Nur noch ein Trümmerhaufen: Aber auch der soll möglichst schnell verschwinden. Am Donnerstagmorgen hat die Firma Rouvel im Auftrag des Landkreises damit begonnen, das "Brandhaus" in der Berliner Straße in Oderberg abzureißen. Nach Haus zerfiel zusehends u © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Julia Lehmann

Oderberg (MOZ) Die Kontaktaufnahme zum Eigentümer erwies sich für das Ordnungsamt stets als schwierig. Nun hat die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises einen Strich unter das "Brandhaus" in Oderberg gemacht. Am Donnerstag und Freitag wurde die Ruine abgerissen.

Plötzlich ist da ein Loch auf der Ecke. Das Haus in der Berliner Straße 9, das sogenannte "Brandhaus", hat es erwischt. Am Donnerstag haben Männer der Firma Rouvel begonnen, es dem Erdboden gleich zu machen. Bis Freitagabend sollte es weitestgehend verschwunden sein, kündigte Unternehmenschef André Rouvel an. Auf Anordnung des Landkreises ist die Ruine im Ortskern, die 2013 einem Brand zum Opfer gefallen und seither dem Verfall überlassen war, abgerissen worden. Ein Schandfleck, um den sich der Eigentümer, der in der Schweiz weilen soll, schon lange nicht mehr bemüht hat.

Vor vier Jahren ein Brand, bei dem von Brandstiftung ausgegangen worden war, ein Sturm im Frühjahr: das Haus hat in der Vergangenheit nicht gerade an Stabilität gewonnen. Wegen heruntergefallener Teile hatte die Feuerwehr ausrücken müssen. Seither stand es unter genauerer Beobachtung. Ein Dach hatte das Haus mit der pfirsichfarbenen Front schon lange nicht mehr. Das war in diesem Jahr zu großen Teilen eingestürzt und deshalb entfernt worden. Die Fenster wurden zugemauert, um die Ruine zu stabilisieren. In den letzten Monaten hatten sich immer mehr Risse gebildet, die bis ins Mauerwerk reichten. Fassadenteile fielen auf den Gehweg. Seit Jahren steht es leer, gepflegt wurde es nicht mehr. Der Gehwegbereich unmittelbar davor, ist seit dem Sturm im März durch das Bauordnungsamt in Britz gesperrt worden. Der Eigentümer war mehrfach durch das Amt aufgefordert worden, seiner Verkehrssicherungspflicht nachzukommen, wie Solveig Spann, Leiterin des Ordnungsamts mitteilte. Da dieser regungslos blieb, hat nun der Landkreis eingegriffen und ist in Ersatzvornahme gegangen. Das heißt der Landkreis geht für den Abriss in Vorkasse. Der Eigentümer muss die Kosten erstatten.

Das Eberswalder Abriss- und Recyclingunternehmen war mit schwerem Gerät angereist, hatte zunächst die Wände eingerissen und dann das, was vom Innenleben noch übrig geblieben war, zusammengeschoben. Weil eine Gefahr für Leib und Leben bestanden hätte, erklärt Kreissprecher Oliver Köhler, habe es keine andere Lösung gegeben. Die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises ist verpflichtet, Gefahr, die von Bauwerken ausgeht, zu entschärfen.

Da das Gebäude, wie viele umliegende auch, unter Denkmalschutz steht, war außerdem die Erlaubnis der Denkmalschutzbehörde einzuholen, so Köhler. Um angrenzende Gebäude nicht zu beschädigen, konnten einige Wände nur mit der Hand abgetragen werden. Hinzu kam die enge Bebauung.

Etwa 300 Tonnen Bauschutt kommen zusammen, schätzte André Rouvel vorab. Darunter sind etwa 50 bis 60 Kubikmeter Holz und etwa sieben Kubikmeter Sondermüll und Plastik. Durch den Brand und verwendetes Holzschutzmittel ist das Holz belastet. Rouvel wird das Material verbrennen. Eine spezielle Filteranlage soll das so emissionsarm wie möglich gestalten. Materialien wie Ziegel werden geschreddert und im Gehwegbau wiederverwendet. "Das Fundament bleibt auf Gehwegniveau erhalten, damit der Weg nicht absackt", erklärt André Rouvel. In der kommenden Woche soll ein Holzzaun das Gelände versiegeln und das war es dann erst einmal.

Verlassene aber geschichtsträchtige Häuser hat Oderberg jede Menge. Viele werden einfach sich selbst überlassen und zerfallen. Ruinen prägen das Stadtbild. In der Angermünder Straße 37 und 33 befinden sich weitere Häuser, die das Ordnungsamt unter Beobachtung behält. Ebenso in der Berliner Straße 83 und 89. In vielen Fällen, vermutet Solveig Spann, fehlt den Eigentümern das Geld für eine Sanierung - oder aber das Interesse.