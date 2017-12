Aufregung um Garagenplätze

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Die Pachten für Neuverträge über Garagenstellplätze in Angermünde sollen drastisch steigen. Kostete bisher ein Platz zwischen 40 und 50 Euro pro Jahr, so sind jetzt 120 Euro gefordert. Der CDU-Stadtverordnete Volkhard Maaß spricht von einer nicht legitimierten Aktion.

Volkhard Maaß ist stinksauer. Den Fraktionsvorsitzenden der Angermünder Stadtverordnetenversammlung sei bei einer Sitzung mitgeteilt worden, dass die Verwaltung über Garagenmieten oder -pachten nachdenken wolle. Im Gespräch seien zwei Modelle: Entweder eine generelle Erhöhung um fünf Prozent oder eine Erhöhung bei Neuvermietung um 200 Prozent. "Es gab und gibt dazu keinen Beschluss", so Volkhard Maaß. Auch auf Nachfrage bei der zuständigen Wohnungsgesellschaft Angermünde-Land als Dienstleister der Stadt habe es keine weitere Auskunft gegeben. Maaß fragte im Rathaus an, ob der neue Haushalt erhöhte Einnahmen aus Mieten und Pachten vorsehe. Antwort: Nein.

Doch plötzlich flatterte ihm ein Vertrag in den Briefkasten, eingesteckt von einem Garagenmieter des Komplexes in der Templiner Straße. Kosten ab Januar 2018: Zehn Euro pro Monat. Bisher sind 43 Euro jährlich zu zahlen. Volkhard Maaß ist außer sich: "Meinem Verständnis nach sind alle bereits unterzeichneten Verträge nichtig, weil diese ohne Legitimation der SVV geschlossen wurden."

Die Nachricht von der Mietsteigerung um 200 Prozent macht rasend schnell die Runde in Angermünde. Die Aufregung ist enorm. Die Stadt verfügt über zahlreiche große Komplexe, errichtet zu DDR-Zeiten. Im Vergleich mit anderen Kommunen befinden die sich in einem relativ guten Zustand. Doch gibt es zahlreiche Unklarheiten. Aus diesem Grund hat die Wohnbauten Angermünde-Land vor einigen Monaten eine Bestandsaufnahme gestartet. "Es ist also noch gar nichts passiert", beschwichtigt Bürgermeister Frederik Bewer. "Wir müssen uns zunächst einen Überblick verschaffen, um uns künftig besser um die Garagen kümmern zu können." Es herrsche bislang ein buntes Sammelsurium an Verträgen, unterschiedlichen Pachten und Konstellationen. Das müsse man jetzt angehen.

Die Probleme liegen auf der Hand: Die Garagen wurden einst privat auf kommunalem Land errichtet. Nach Ansicht des Bürgermeisters ist die Stadt entsprechend des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes Eigentümer der Garagen geworden. "Wenn wir Eigentümer sind, haben wir auch Verpflichtungen", so Frederik Bewer. Es geht um Wasserabläufe, Zuwegungen, Sicherheit und andere Dinge. Dazu müsse zunächst der finanzielle Aufwand ermittelt werden.

"Die Masse sind ja Bestandsverträge, die bleiben erhalten", so der Bürgermeister. "Bei Neuvermietung machen wir ein Angebot von zehn Euro im Monat. Das liegt weit unter anderen Gemeinden in der Uckermark. Und der neue Mieter muss das ja nicht annehmen." Er will jetzt mögliche Modelle einer künftigen Bewirtschaftung vorstellen.

Auch die evangelische Kirche Angermünde hat zahlreiche Garagen auf ihrem Grund und Boden. Kosten: Rund 41 Euro pro Fläche. Es gibt sogar Leerstand.Da könnten städtische Mieter notfalls wechseln, so die Offerte.